Claudio “Chiqui” Tapia afronta el momento más complejo de su gestión al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las denuncias y revelaciones sobre el manejo de fondos millonarios en empresas vinculadas al presidente afista y sus lugartenientes, dejaron expuesta su figura.
Apuntado por investigaciones judiciales, Tapia comenzó a moverse políticamente y en busca de exhibir apoyo dentro del peronismo, encabezó algunas reuniones con alcaldes del PJ.
El dato político es que en las últimas horas, esos encuentros se repitieron. Así lo muestra la foto que circuló en las redes sociales que lo muestra junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y de San Vicente, Nicolás Mantegazza. Sonriente, también aparece Dante Majori, presidente del club Yupanqui, que integra el Comité Ejecutivo de la AFA y preside la mesa de la Primera C.
Esta vez no estuvieron otros dos alcaldes que suelen reunirse con Tapia como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). Justamente en Pilar está enclavada la lujosa quinta objeto de investigación judicial por ser propiedad de presuntos testaferros de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
A los cuatro intendentes algunos sectores del PJ ya los bautizaron como el “grupo AFA”.
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
El caso es que, en medio del revuelo judicial, la foto con los intendentes no pasó desapercibida. Más allá del gesto, se trata de viejos conocidos de Tapia.
Granados y su padre, Alejandro (ex ministro de Seguridad provincial) fueron presidentes de Tristán Suárez, el club de fútbol de Ezeiza, donde la influencia del municipio es fuerte. Además, en ese distrito está enclavado el predio “Lionel Messi), el centro de entrenamiento que utiliza la Selección Argentina.
Mantegazza también tiene vínculos con el fútbol. Según trascendió, respalda fuertemente a Estrella del Sur, un club que en su corta vida ya milita en la Primera C junto a Camioneros, la entidad de los Moyano.
El intendente de San Vicente fue fundador y presidente de Estrella del Sur. La relación con el titular de la AFA no deja lugar a dudas: el estadio del club se llama “Claudio Tapia”.
El fútbol no es el único elemento en común entre Tapia y estos intendentes peronistas. El presidente de la AFA es además titular de la Ceamse, la empresa donde se depositan los residuos numerosos municipios del Conurbano y Capital Federal. San Vicente y Ezeiza son dos de los clientes de la Ceamse.
