Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Informáticos alertaron sobre un mecanismo implementado por los ciberdelincuentes que se expande por la Región
Con la expansión de las plataformas digitales, las estafas virtuales se vuelven cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. En los últimos días, especialistas en ciberseguridad alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que circula a través de WhatsApp y que ya encendió señales de advertencia en toda la Región.
Según informaron desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (Cpciba), se trata de un engaño que aprovecha una función oficial de la aplicación de mensajería: la vinculación de dispositivos. A diferencia de otras estafas, en este caso no es necesario hackear contraseñas ni clonar líneas telefónicas, sino que el ataque se basa en manipular al usuario para que autorice, sin saberlo, el acceso a su cuenta desde otro celular o una computadora.
El peligro de este mecanismo radica en que a simple vista es muy difícil de reconocer. Esto se debe a que aparenta ser un mensaje de un contacto conocido de la víctima o de un servicio legítimo. Jugando así, como en tantos otros casos, con la confianza del receptor.
El sistema funciona así: la persona recibe un mensaje supuestamente proveniente de un amigo o de una empresa prestadora de servicio y entra sin desconfiar. El texto es acompañado por un enlace que en teoría redirecciona al usuario a una imagen, un video o lo ayuda a resolver un supuesto problema de la cuenta. Demás está decir que tal problema no existe, al ingresar al link la víctima es redirigida a una página falsa que simula ser confiable y le solicita realizar una “verificación”. En ese proceso, termina ingresando un código o escaneando un QR que permite al estafador vincular su propio dispositivo a la cuenta.
Con esos simples pasos, mensaje-link-QR los ciberdelincuentes logran ingresar al dispositivo de sus víctimas. Una vez dentro acceden a las conversaciones, a los archivos, a los contactos y pueden enviar mensajes desde su número, todo sin que el usuario pierda el control de su teléfono ni reciba alertas claras. Esto facilita la propagación de la estafa, pedidos de dinero y el acceso a información sensible compartida por la aplicación.
Desde el Cpciba remarcaron que estos casos se renuevan día a día en todos lados y que la Región no es una excepción. Son mecanismos que responden a técnicas de ingeniería social, que explotan la confianza y el desconocimiento más que fallas técnicas. Es por eso que los especialistas recomendaron extremar cuidados, desconfiar de mensajes urgentes o inesperados, no ingresar códigos de verificación sin haber iniciado una acción propia y revisar con frecuencia los dispositivos vinculados.
Ante la duda siempre es preferible llamar a la persona que supuestamente se está comunicando para ver si efectivamente se trata de ella o si se está en manos de los ciberdelincuentes.
La advertencia de los expertos es clara: en un contexto donde los ataques digitales se vuelven cada vez más creativos, la información y la prevención siguen siendo las principales herramientas para evitar caer en estafas.
