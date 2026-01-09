Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |¡A tener cuidado!

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Informáticos alertaron sobre un mecanismo implementado por los ciberdelincuentes que se expande por la Región

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Informáticos expresaron su preocupación por este nuevo método/ WEB

9 de Enero de 2026 | 02:09
Edición impresa

Con la expansión de las plataformas digitales, las estafas virtuales se vuelven cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. En los últimos días, especialistas en ciberseguridad alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que circula a través de WhatsApp y que ya encendió señales de advertencia en toda la Región.

Según informaron desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (Cpciba), se trata de un engaño que aprovecha una función oficial de la aplicación de mensajería: la vinculación de dispositivos. A diferencia de otras estafas, en este caso no es necesario hackear contraseñas ni clonar líneas telefónicas, sino que el ataque se basa en manipular al usuario para que autorice, sin saberlo, el acceso a su cuenta desde otro celular o una computadora.

El peligro de este mecanismo radica en que a simple vista es muy difícil de reconocer. Esto se debe a que aparenta ser un mensaje de un contacto conocido de la víctima o de un servicio legítimo. Jugando así, como en tantos otros casos, con la confianza del receptor.

El sistema funciona así: la persona recibe un mensaje supuestamente proveniente de un amigo o de una empresa prestadora de servicio y entra sin desconfiar. El texto es acompañado por un enlace que en teoría redirecciona al usuario a una imagen, un video o lo ayuda a resolver un supuesto problema de la cuenta. Demás está decir que tal problema no existe, al ingresar al link la víctima es redirigida a una página falsa que simula ser confiable y le solicita realizar una “verificación”. En ese proceso, termina ingresando un código o escaneando un QR que permite al estafador vincular su propio dispositivo a la cuenta.

Con esos simples pasos, mensaje-link-QR los ciberdelincuentes logran ingresar al dispositivo de sus víctimas. Una vez dentro acceden a las conversaciones, a los archivos, a los contactos y pueden enviar mensajes desde su número, todo sin que el usuario pierda el control de su teléfono ni reciba alertas claras. Esto facilita la propagación de la estafa, pedidos de dinero y el acceso a información sensible compartida por la aplicación.

CONFIANZA

Desde el Cpciba remarcaron que estos casos se renuevan día a día en todos lados y que la Región no es una excepción. Son mecanismos que responden a técnicas de ingeniería social, que explotan la confianza y el desconocimiento más que fallas técnicas. Es por eso que los especialistas recomendaron extremar cuidados, desconfiar de mensajes urgentes o inesperados, no ingresar códigos de verificación sin haber iniciado una acción propia y revisar con frecuencia los dispositivos vinculados.

LE PUEDE INTERESAR

Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”

Ante la duda siempre es preferible llamar a la persona que supuestamente se está comunicando para ver si efectivamente se trata de ella o si se está en manos de los ciberdelincuentes.

La advertencia de los expertos es clara: en un contexto donde los ataques digitales se vuelven cada vez más creativos, la información y la prevención siguen siendo las principales herramientas para evitar caer en estafas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Puntos a tener en cuenta

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos

No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

Tiene que vender

Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino
Últimas noticias de La Ciudad

Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Entre reclamos por falta de agua, discuten la tarifa

Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo

Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Deportes
Tiene que vender
Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Racing presentó a la joya, Valentín Carboni
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
Espectáculos
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
“Me liquidó ese audio”: Siciliani no esquivó el bulto y habló del affaire de Castro
“Edipo en Ezeiza”: entre la familia y la patria
Jennifer López: “El amor puede sanar cualquier división”
Polémica: Maxi López dijo que pidió adelantar el parto de su hijo y se armó
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla