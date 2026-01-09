Tiene que vender

En Estudiantes todavía duran los festejos por el bicampeonato de finales del año pasado. Incluso el miércoles cuando los futbolistas pisaron la cancha principal las dos copas estuvieron en el ingreso al campo principal, marcando el agradecimiento de parte de la institución a los jugadores y un sentimiento general de los hinchas que no borrarán tremenda alegría en el cierre del año, de alguna manera impensado y que eso potenció la felicidad.

Pero una vez terminado ese acto se volvió a trabajar en equilibrar las finanzas ya que es conocido el estado contable, el déficit operativo del ejercicio pasado (casi 11 millones de dólares), la deuda con el grupos Foster Gillett y la imperiosa necesidad de vender un par de futbolistas para poder poner el marcador en situación de equilibrio.

Ahora la pregunta que se hacen todos puertas adentro del Country es: ¿a quién o a quiénes venderá el Club? ¿Cuánto es el dinero que se busca recaudar en este mercado sin debilitar al plantel? ¿Hay un plazo estipulado para las ventas más allá que el mercado está abierto hasta el mes de marzo?

Hasta el momento la única venta es la de Román Gómez, el juvenil lateral derecho que ayer fue presentado en Bahía como “el defensor del campeón argentino”. El chico que nació en Quilmes llegó al entrenamiento del plantel que se prepara para jugar las fases previas de la Copa Libertadores, firmó contrato y se entrenó junto a sus nuevos compañeros.

La operación, si bien no es oficial por parte del Pincha respecto a los números, fue realizada por 3 millones de dólares por el 90 por ciento de su ficha. De esta manera el club platense se guardó un porcentaje para una futura venta.

No era el jugador que en la previa estaba en los planes de ser transferido pero en el fútbol de hoy en día cuando la oferta es certera y firme no se puede dar mucha vuelta. Conformó y sirve para saldar deudas inmediatas. Y permite que no tengan que ser más las transferencias en este mercado. Pero está claro, tal como se viene informando y los propios dirigentes explicaron, “el club tiene que vender porque lleva un tiempo sin hacerlo de manera exponencial”.

Palacios, el principal, Cetré o Ascacibar son los jugadores a transferir ahora

“Es un gran paso para llegar a la Selección”, declaró Román Gómez al llegar al equipo del nordeste de Brasil que empezará a jugar el repechaje de la Copa Libertadores por haber finalizado séptimo en el Brasileirao. Le tocará enfrentar a O’Higgins de Chile, primero de visitante y luego como local. Si pasase asegura un lugar en la Sudamericana e irá por el pasaporte a la fase de grupos ante el ganador de The Strongest y Deportes Tolima.

Otra transferencia que se está por concretar es la venta de David Ayala de Portland a Inter de Miami. El volante se fue a la Major League Soccer hace casi cuatro años y desde entonces empezó a edificar una carrera sólida en ese fútbol al punto que el equipo que tiene a Lionel Messi como gran figura puso sus ojos en él. El Pincha se quedó con un 35 por ciento de su ficha y en caso de ser transferido sumará más dinero, necesario como para seguir encarando el resto del mercado de otra manera.

Si la operación sigue su curso será alrededor de un millón de dólares, pero ese dinero quedaría en poder del Inter, ya que Estudiantes todavía tiene una deuda de 3,5 millones de dólares por el pase de Facundo Farías, que se desvinculó de allí antes de llegar al Pincha.

Las opciones de venta son tres: Tiago Palacios, Santiago Ascacibar y Edwuin Cetré, los jugadores que mejor rendimiento tuvieron y en los cuales el club proyectó un posible negocio. Además, dos de ellos tienen vínculo hasta diciembre próximo y si no se renuevan sus vínculos podrían quedarse con el pase en su poder y negociar con otro club pasados los primeros seis meses del año.

El caso de Ascacibar parece haberse enfriado. Lo sondearon Boca, River y clubes brasileños. Pareció haberse despedido de Estudiantes en el partido contra Platense, pero formalmente no hubo nada ni hay nada fuerte. Además es el hombre fuerte de Domínguez en el medio. De no suceder nada extraño seguirá en Estudiantes pero antes se tendrán que sentar a charlar qué sucederá al término de su contrato.

Lo de Palacios parece ser más claro: es el jugador a vender en este mercado. Ya estuvo por irse el año pasado pero la oferta de Rusia no era convincente ni formal. Por eso se quedó y extendió su contrato hasta diciembre 2027. Tuvo un enorme cierre de año y ahora sí quien lo quiera tendrá que pagar una cifra cercana a los 8 millones de dólares. Ese sería una solución a muchos problemas y el final, en teoría, al mercado de pases vendedor.

Edwuin Cetré también tiene contrato hasta diciembre de este año pero el Pincha posee solo el 50 por ciento. Salvo una oferta irresistible se quedará. Extender su vínculo o ceder una deuda parecen ser los caminos que se avecinan para las partes.