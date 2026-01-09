Tiene que vender

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Picada mortal en el Bosque: la Justicia rechazó detener al condenado por la muerte de Iván Gómez
Con 500 extras y 200 técnicos: cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará la nueva miniserie de Netflix
Fotos y video | Platenses celebraron el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color y mitos
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
El Zorro, tachado en el Lobo: Coccaro jugará en Newell's y Gimnasia buscará otro 9
Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
Intento de abuso en las duchas de en un camping de Berisso: la gente redujo al acusado
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
¿Un tapado? Quien es el lateral izquierdo al que le apunta Domínguez para el Pincha
“Sería el colmo que la Justicia se desdiga”: Julieta Prandi ante la apelación de Contardi
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Estalló el verano en un mayorista de La Plata: mecheros intentaron robar 24 protectores solares
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Argentina deberá pagarle al FMI unos USD 13.500 millones por intereses en el próximo quinquenio
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La secretaría técnica sabe que en este mercado debe desprenderse de más de un jugador para lograr un equilibrio financiero. Ya firmó Eduardo Domínguez y ahora empieza otro mercado
En Estudiantes todavía duran los festejos por el bicampeonato de finales del año pasado. Incluso el miércoles cuando los futbolistas pisaron la cancha principal las dos copas estuvieron en el ingreso al campo principal, marcando el agradecimiento de parte de la institución a los jugadores y un sentimiento general de los hinchas que no borrarán tremenda alegría en el cierre del año, de alguna manera impensado y que eso potenció la felicidad.
Pero una vez terminado ese acto se volvió a trabajar en equilibrar las finanzas ya que es conocido el estado contable, el déficit operativo del ejercicio pasado (casi 11 millones de dólares), la deuda con el grupos Foster Gillett y la imperiosa necesidad de vender un par de futbolistas para poder poner el marcador en situación de equilibrio.
Ahora la pregunta que se hacen todos puertas adentro del Country es: ¿a quién o a quiénes venderá el Club? ¿Cuánto es el dinero que se busca recaudar en este mercado sin debilitar al plantel? ¿Hay un plazo estipulado para las ventas más allá que el mercado está abierto hasta el mes de marzo?
Hasta el momento la única venta es la de Román Gómez, el juvenil lateral derecho que ayer fue presentado en Bahía como “el defensor del campeón argentino”. El chico que nació en Quilmes llegó al entrenamiento del plantel que se prepara para jugar las fases previas de la Copa Libertadores, firmó contrato y se entrenó junto a sus nuevos compañeros.
La operación, si bien no es oficial por parte del Pincha respecto a los números, fue realizada por 3 millones de dólares por el 90 por ciento de su ficha. De esta manera el club platense se guardó un porcentaje para una futura venta.
No era el jugador que en la previa estaba en los planes de ser transferido pero en el fútbol de hoy en día cuando la oferta es certera y firme no se puede dar mucha vuelta. Conformó y sirve para saldar deudas inmediatas. Y permite que no tengan que ser más las transferencias en este mercado. Pero está claro, tal como se viene informando y los propios dirigentes explicaron, “el club tiene que vender porque lleva un tiempo sin hacerlo de manera exponencial”.
LE PUEDE INTERESAR
Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero
LE PUEDE INTERESAR
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
Palacios, el principal, Cetré o Ascacibar son los jugadores a transferir ahora
“Es un gran paso para llegar a la Selección”, declaró Román Gómez al llegar al equipo del nordeste de Brasil que empezará a jugar el repechaje de la Copa Libertadores por haber finalizado séptimo en el Brasileirao. Le tocará enfrentar a O’Higgins de Chile, primero de visitante y luego como local. Si pasase asegura un lugar en la Sudamericana e irá por el pasaporte a la fase de grupos ante el ganador de The Strongest y Deportes Tolima.
Otra transferencia que se está por concretar es la venta de David Ayala de Portland a Inter de Miami. El volante se fue a la Major League Soccer hace casi cuatro años y desde entonces empezó a edificar una carrera sólida en ese fútbol al punto que el equipo que tiene a Lionel Messi como gran figura puso sus ojos en él. El Pincha se quedó con un 35 por ciento de su ficha y en caso de ser transferido sumará más dinero, necesario como para seguir encarando el resto del mercado de otra manera.
Si la operación sigue su curso será alrededor de un millón de dólares, pero ese dinero quedaría en poder del Inter, ya que Estudiantes todavía tiene una deuda de 3,5 millones de dólares por el pase de Facundo Farías, que se desvinculó de allí antes de llegar al Pincha.
Las opciones de venta son tres: Tiago Palacios, Santiago Ascacibar y Edwuin Cetré, los jugadores que mejor rendimiento tuvieron y en los cuales el club proyectó un posible negocio. Además, dos de ellos tienen vínculo hasta diciembre próximo y si no se renuevan sus vínculos podrían quedarse con el pase en su poder y negociar con otro club pasados los primeros seis meses del año.
El caso de Ascacibar parece haberse enfriado. Lo sondearon Boca, River y clubes brasileños. Pareció haberse despedido de Estudiantes en el partido contra Platense, pero formalmente no hubo nada ni hay nada fuerte. Además es el hombre fuerte de Domínguez en el medio. De no suceder nada extraño seguirá en Estudiantes pero antes se tendrán que sentar a charlar qué sucederá al término de su contrato.
Lo de Palacios parece ser más claro: es el jugador a vender en este mercado. Ya estuvo por irse el año pasado pero la oferta de Rusia no era convincente ni formal. Por eso se quedó y extendió su contrato hasta diciembre 2027. Tuvo un enorme cierre de año y ahora sí quien lo quiera tendrá que pagar una cifra cercana a los 8 millones de dólares. Ese sería una solución a muchos problemas y el final, en teoría, al mercado de pases vendedor.
Edwuin Cetré también tiene contrato hasta diciembre de este año pero el Pincha posee solo el 50 por ciento. Salvo una oferta irresistible se quedará. Extender su vínculo o ceder una deuda parecen ser los caminos que se avecinan para las partes.
Román Gómez en Bahía
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí