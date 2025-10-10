Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |PRESUNTO DOBLE FEMICIDIO EN BAHÍA BLANCA

Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas

Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas

Se trata de Maximiliano Velázquez, primo de Miriam y tío de Mariana

10 de Octubre de 2025 | 03:43
Un hombre fue detenido ayer por la tarde en el marco de la investigación por la muerte de Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Bustos (25), cuyos cuerpos fueron hallados calcinados tras un incendio en una vivienda del barrio Thompson, en Bahía Blanca. Se trata de Maximiliano Velázquez, primo de Miriam y tío de Mariana.

La aprehensión se concretó durante un operativo de urgencia dispuesto por el fiscal Jorge Viego en una zona rural conocida como Calderón, sobre un tramo de la exruta nacional 3. En el procedimiento, los efectivos secuestraron una moto roja con características similares a la que testigos dijeron haber visto en la casa de las víctimas en las horas previas al hecho.

Según fuentes del caso, la decisión de detenerlo fue tomada ante la sospecha de que el hombre podría fugarse. Por ahora permanece alojado en la comisaría Primera, a disposición del fiscal, quien deberá resolver si lo imputa formalmente en los próximos días.

Los peritajes en la vivienda incendiada detectaron elementos que refuerzan la hipótesis de un hecho intencional. Los investigadores hallaron una moto dentro de la casa sin tapa de combustible y un fuerte olor a nafta en un juego de sillones, lo que hace presumir que el fuego pudo haberse iniciado de manera deliberada.

Si bien los cuerpos fueron encontrados calcinados, las autopsias no lograron determinar con precisión las causas de muerte debido al avanzado estado en que se encontraban. Ahora se sumarán estudios complementarios que podrían confirmar si hubo uso de combustible o disparos previos. En tanto, la fiscalía continúa analizando vínculos familiares y personales de las víctimas para intentar reconstruir la tragedia.

 

