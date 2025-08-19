Causa de los cuadernos: una pericia de Gendarmería confirmó la autenticidad de los escritos

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
El estudio corroboró que Oscar Centeno fue el autor de esos manuscritos
El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº7 ya incorporó como prueba en la instrucción suplementaria de la Causa Cuadernos un peritaje de Gendarmería que corrobora que el remisero Oscar Centeno fue el autor de esos manuscritos para que sea analizada durante el juicio oral que se iniciará el 6 de noviembre.
El estudio pericial se realizó sobre los originales que guardan los jueces en una caja fuerte y copias digitalizadas, cuya correspondencia también se corroboró, según confirmaron fuentes judiciales.
El estudio advirtió la falta de uno de los originales (el cuaderno cinco) y tachaduras y enmiendas en otro cuya autoría no puede establecerse.
Sin embargo, concluyó que hay "correspondencia entre los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y sus respectivas copias digitales”.
Además, los expertos coincidieron en atribuir a Centeno, arrepentido en el caso, la autoría en base a la comparación con un cuerpo de escritura hecho por el ex remisero del ministerio de Planificación Federal en sede judicial.
Los peritos calígrafos informaron que las anotaciones se hicieron con diferentes lapiceras, en distintos períodos de tiempo. “Los manuscritos del señor Oscar Centeno fueron ejecutados de manera libre y espontánea, se suceden con movimientos agiles y veloces, permitiendo revelar aspectos gráficos incorporados en su haber escritural", explica el peritaje.
Esta es una de las nuevas pruebas fundamentales que se esperaba de manera previa al inicio del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno, al arrepentido Centeno y empresarios previsto para el 6 de noviembre.
