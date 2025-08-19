Huracán va por el pasaje a cuartos ante Once Caldas

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Con la obligación de ganar para dar vuelta la historia del cotejo en Colombia, Huracán recibe a Once Caldas en el marco del partido revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el partido de ida, el equipo cafetero ganó 1-0.
El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19, con el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli mientras que su compatriota Pablo Goncalves estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN.
El equipo del entrenador Frank Darío Kudelka viene de ganar 1-0 a Argentinos Juniors, en condición de local, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, los de Parque Patricios quedaron en el tercer lugar del Grupo A con 9 puntos, a uno del líder Barracas Central.
En esta victoria ante el “Bicho”, el entrenador Frank Darío Kudelka paró un equipo mayoritariamente alternativo en el que solo repitieron titularidad tres jugadores con respecto a la derrota ante Once Caldas: los mediocampistas Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil y Rodrigo Cabral.
Estos tres futbolistas serán de la partida ante Once Caldas esta tarde, por lo que posiblemente Kudelka repita el once que inició la derrota en Colombia.
Por su parte, el equipo de Hernán Herrera viene de empatar 0-0 con Alianza, en condición de visitante, en el marco de la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor de Colombia. Con este resultado, los de Manizales se ubican en el decimonoveno lugar de la tabla.
En este empate ante Alianza, el entrenador Herrera guardó al once inicial que le ganó a Huracán y paró un equipo completamente alternativo, pensando en este viaje a Argentina.
