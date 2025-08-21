“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof

Axel Kicillof estuvo ayer en Tandil donde volvió a apuntar contra el gobierno nacional y al mismo tiempo elogió el trabajo en conjunto con intendentes del radicalismo. “Aquí estamos haciendo lo que debería ser normal en nuestro país: un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo estamos trabajando juntos para entregar las viviendas que necesitan las familias de Tandil”, sostuvo.

Pero luego apuntó a la Casa Rosada. “No podemos naturalizar el insulto y la idea de destruir al Estado: en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir impulsando las políticas públicas que nos permiten construir más casas y garantizar que los y las bonaerenses aspiren a un futuro mejor”, agregó.

“Cuando determinadas obras exceden los recursos de un municipio o de una provincia, los gobiernos recurren al Estado nacional: esto ocurre en todos los países del mundo, excepto en la Argentina de Javier Milei”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Estamos sufriendo las consecuencias de un abandono inédito, como consecuencias del primer Gobierno nacional que no inaugura una sola obra pública porque elige la motosierra antes que una vivienda, un patrullero o una ambulancia”.

Kicillof, encabezó el acto de entrega de 52 viviendas para familias de Tandil junto al intendente radical Miguel Lunghi.