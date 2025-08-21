Perfeccionamiento en las escuelas secundarias

La escuelas secundarias de la Ciudad -estatales y privadas- no tendrán clases hoy por la jornada de capacitación pedagógica dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

El perfeccionamiento docente afecta a Escuelas de Educación Secundaria Orientadas, Escuelas de Educación Artística y Escuelas Secundarias Especializadas en Arte.

Según pudo relevar este diario, las familias de las escuelas de gestión privadas comenzaron a enterarse recién el martes, a partir de comunicados institucionales. En tanto, las escuelas estatales, recién ayer notificaron a las familias.

El objetivo de la jornada de capacitación propone la implementación efectiva de la Actualización del Régimen Académico en las secundarias bonaerenses.