Le apuntaron, balearon su moto y se la llevaron

Un hombre de 47 años experimentó, en la noche del jueves, probablemente el mayor susto de su vida, cuando circulaba en moto por Los Hornos y lo abordaron con fines de robo desde otro rodado similar.
Por lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, el ataque ocurrió en 149 entre 58 y 59, por donde conducía la víctima su Zanella de 110 cilindradas.
Se indicó que fue allí que “desde otra moto, de 125 cilindradas y con faltantes de plásticos, dos delincuentes se le pusieron a la par y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego”.
Desesperado, quien manejaba la Zanella atinó a acelerar la marcha en un intento por tratar de perder de vista a los asaltantes. Pero, refirió uno de los informantes, “le dispararon un tiro que pegó en las cachas delanteras” de esa moto.
Temiendo por su vida, el motociclista enseguida frenó y los ladrones aprovecharon para despojarlo de la Zanella. Testigos mencionaron que huyeron por calle 149 en dirección a la avenida 44.
