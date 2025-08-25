Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ARGENTINOS LO GOLEÓ 4-1 EN LA PATERNAL

Qué Bicho te picó en el torneo, Racing

Se metió en los cuartos de final de la Libertadores pero en el campeonato local cada día está más lejos en ambas tablas

Qué Bicho te picó en el torneo, Racing

Maravilla martínez no encuentra consuelo / Fotobaires

25 de Agosto de 2025 | 00:59
Edición impresa

Racing, en este torneo Clausura, no arranca todavía. Le está costando a ayer quedó en claro en su visita a La Paternal en donde Argentinos Juniors le propinó una dura goleada 4-1.

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo. En tanto, Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Nicolás Oróz sentenciaron el triunfo a los 6’, 15’ y 25’ minutos del complemento, respectivamente.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Costas, quien no pudo dirigir el encuentro por suspensión, quedaron en el fondo de la tabla del Grupo A con 4 unidades.

La contundente victoria le permitió al elenco de La Paternal meterse en puestos de Playoffs con 8 puntos. El próximo sábado se medirá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, a partir de las 17:00.

En una primera mitad en la que Argentinos Juniors fue levemente superior, fue Racing quien logró golpear primero por medio de Conechny luego de aprovechar el error del arquero Diego Rodríguez al permanecer en el arco y no ir en busca de la pelota.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez no tardaron en encontrar el gol y volver a poner las tablas en el marcador. Tras una gran jugada colectiva y un flojo despeje de Gabriel Arias, arquero de l conjunto de Avellaneda, Alan Lescano capturó la pelota dentro del área y abrió el pie para mandar la misma al fondo de la red.

LE PUEDE INTERESAR

Vélez visita a Godoy Cruz, con la ilusión de prenderse en el torneo

LE PUEDE INTERESAR

Unión y Huracán repartieron puntos

Por otro lado, el complemento fue todo para el “Bicho”. Luego de una genialidad del propio Lescano, habilitó a López Muñoz con sutileza por encima de la defensa, el ex Godoy Cruz marcó el 2-1 parcial de cabeza.

A partir de allí, Argentinos encontró con mayor facilidad los caminos para lastimar al rival y con un golazo de Matías Giménez y otro tanto de Nicolás Oróz, aplicando la inexorable Ley del Ex, sentenció la goleada en La Paternal

SÍNTESIS

Argentinos Jrs (4): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Joaquín Gho, Juan José Cardozo, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing (1): Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Goles: PT 25’ Conechny (R); 28’ Lescano (A). ST: 6’ López Muñoz (A); 15’ Giménez (A); 25’ Oróz (A).

Cambio: PT: 16’ Conechny por Solari (R). ST: 16’ Gómez por Giménez (A); 19’ Vergara por Mura (R); Fernández por Nardoni (R); 30’ Vietto por Balboa (R); Colombo por Di Cesare (R); Sosa por Molina (A); Porcel por López Muñoz; 44’ Viveros por Lescano (A); Bouhier por Oroz (A).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

Poné a Francella

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Últimas noticias de Deportes

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Policiales
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
Macabro hallazgo en San Antonio de Areco
La Ciudad
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
La artista platense que deslumbró con su arte en el exilio
Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre
Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos
Vecinos de Ringuelet unidos por las infancias
Política y Economía
Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos
La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo
Las fuerzas platenses aceleran el ritmo de campaña en la recta final
La entidad que reúne a alimenticias reclama menos impuestos
Espectáculos
“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi
Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia
Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”
Adiós a Norma Beatriz Nolan, primera argentina que fue Miss Universo
Pampita y su reconciliación: “Mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla