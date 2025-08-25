Qué Bicho te picó en el torneo, Racing

Racing, en este torneo Clausura, no arranca todavía. Le está costando a ayer quedó en claro en su visita a La Paternal en donde Argentinos Juniors le propinó una dura goleada 4-1.

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo. En tanto, Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Nicolás Oróz sentenciaron el triunfo a los 6’, 15’ y 25’ minutos del complemento, respectivamente.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Costas, quien no pudo dirigir el encuentro por suspensión, quedaron en el fondo de la tabla del Grupo A con 4 unidades.

La contundente victoria le permitió al elenco de La Paternal meterse en puestos de Playoffs con 8 puntos. El próximo sábado se medirá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, a partir de las 17:00.

En una primera mitad en la que Argentinos Juniors fue levemente superior, fue Racing quien logró golpear primero por medio de Conechny luego de aprovechar el error del arquero Diego Rodríguez al permanecer en el arco y no ir en busca de la pelota.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez no tardaron en encontrar el gol y volver a poner las tablas en el marcador. Tras una gran jugada colectiva y un flojo despeje de Gabriel Arias, arquero de l conjunto de Avellaneda, Alan Lescano capturó la pelota dentro del área y abrió el pie para mandar la misma al fondo de la red.

Por otro lado, el complemento fue todo para el “Bicho”. Luego de una genialidad del propio Lescano, habilitó a López Muñoz con sutileza por encima de la defensa, el ex Godoy Cruz marcó el 2-1 parcial de cabeza.

A partir de allí, Argentinos encontró con mayor facilidad los caminos para lastimar al rival y con un golazo de Matías Giménez y otro tanto de Nicolás Oróz, aplicando la inexorable Ley del Ex, sentenció la goleada en La Paternal

SÍNTESIS

Argentinos Jrs (4): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Joaquín Gho, Juan José Cardozo, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing (1): Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Goles: PT 25’ Conechny (R); 28’ Lescano (A). ST: 6’ López Muñoz (A); 15’ Giménez (A); 25’ Oróz (A).

Cambio: PT: 16’ Conechny por Solari (R). ST: 16’ Gómez por Giménez (A); 19’ Vergara por Mura (R); Fernández por Nardoni (R); 30’ Vietto por Balboa (R); Colombo por Di Cesare (R); Sosa por Molina (A); Porcel por López Muñoz; 44’ Viveros por Lescano (A); Bouhier por Oroz (A).