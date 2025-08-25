Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Tres hombres fueron detenidos en Quilmes tras robar a una pareja a la salida del bingo

25 de Agosto de 2025 | 12:30

Tres hombres, que robaron a una pareja a la salida del bingo en el centro de la ciudad de Quilmes, fueron detenidos gracias a la rápida intervención de la Comisaría Primera, un operativo que culminó con el secuestro de la billetera de las víctimas, pero también con la incautación de un arma de fuego que portaba uno de los afectados. La situación se desencadenó cuando efectivos policiales que se encontraban en la Comisaría Primera, ubicada en la calle Alem, escucharon detonaciones y gritos provenientes de la calle. Al salir, ellos observaron a un hombre empuñando un arma de fuego y apuntando a un vehículo marca Chevrolet Corsa, donde se encontraban los tres ocupantes acusados del robo.

El hombre, quien era la víctima del robo, relató a la policía que los tres sujetos lo habían interceptado a la salida del bingo y le habían robado la billetera. Los agentes incautaron un arma de fuego que portaba la víctima, una pistola Glock calibre .45 mm con siete proyectiles intactos. Tras esta incautación, la policía ordenó a los tres ocupantes del Chevrolet Corsa que descendieran del vehículo. Aunque el cacheo no arrojó resultados, los oficiales hallaron la billetera de la víctima en el interior del automóvil.

Los tres imputados fueron trasladados a la Comisaría Primera. La UFI N° 2 de Quilmes dispuso su aprehensión por “robo calificado por su comisión en poblado y en banda”. La fiscalía también ordenó notificar a la víctima para que presentara la documentación que acreditara la tenencia y portación del arma de fuego.

