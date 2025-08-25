La UNQ inicia un ciclo de conciertos desenchufados para reflexionar sobre la escucha

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará el próximo martes 2 de septiembre el ciclo “Conciertos desenchufados”, un nuevo espacio para reflexionar sobre la naturaleza del sonido y la escucha musical en el Auditorio Nicolás Casullo. El Cuarteto Delta y el pianista Guillermo Saidón serán los encargados de inaugurar esta propuesta que busca reconectar con el sonido acústico sin la mediación de dispositivos tecnológicos. La iniciativa invita a los participantes a preguntarse sobre la experiencia de escuchar en la actualidad, una acción mediada por formas de escucha fragmentadas y artificiales.

El sello característico de la música en la UNQ siempre ha sido la producción y la reflexión en torno a los dispositivos de grabación, edición y reproducción de sonido. Por eso, en esta ocasión, la propuesta apunta a "desenchufarse" por un rato. Los "Conciertos desenchufados" presentarán a destacados intérpretes locales tocando sus instrumentos acústicos en vivo, sin amplificación ni otros dispositivos que interfieran en la pureza del sonido.

El Cuarteto Delta, compuesto por los violinistas Hernán Cupeta y Nicolás Arguello, la violista Carla Giallorenzi y el violonchelista Brian Vaci, interpretará el "Cuarteto de cuerdas en un solo movimiento Op. 89" de Amy Beach y el "Cuarteto de cuerdas Nro. 5" de Gustavo Leone. Por su parte, el pianista Guillermo Saidón presentará un programa de compositores clásicos que incluirá el "Rondó Capriccioso Op. 14" de F. Mendelssohn, la "Fantasía Impromptu Op. 56" de F. Chopin y la "Ballade N°1 Op. 23" de F. Chopin.

El concierto se realizará el martes 2 de septiembre a las 18 hs en el Auditorio Nicolás Casullo de la UNQ. La Escuela Universitaria de Artes y el Programa de Cultura de la universidad organizan el evento.