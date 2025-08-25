Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Quilmes

La UNQ inicia un ciclo de conciertos desenchufados para reflexionar sobre la escucha

La UNQ inicia un ciclo de conciertos desenchufados para reflexionar sobre la escucha
3 de Septiembre de 2025 | 10:10

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará el próximo martes 2 de septiembre el ciclo “Conciertos desenchufados”, un nuevo espacio para reflexionar sobre la naturaleza del sonido y la escucha musical en el Auditorio Nicolás Casullo. El Cuarteto Delta y el pianista Guillermo Saidón serán los encargados de inaugurar esta propuesta que busca reconectar con el sonido acústico sin la mediación de dispositivos tecnológicos. La iniciativa invita a los participantes a preguntarse sobre la experiencia de escuchar en la actualidad, una acción mediada por formas de escucha fragmentadas y artificiales.

El sello característico de la música en la UNQ siempre ha sido la producción y la reflexión en torno a los dispositivos de grabación, edición y reproducción de sonido. Por eso, en esta ocasión, la propuesta apunta a "desenchufarse" por un rato. Los "Conciertos desenchufados" presentarán a destacados intérpretes locales tocando sus instrumentos acústicos en vivo, sin amplificación ni otros dispositivos que interfieran en la pureza del sonido.

El Cuarteto Delta, compuesto por los violinistas Hernán Cupeta y Nicolás Arguello, la violista Carla Giallorenzi y el violonchelista Brian Vaci, interpretará el "Cuarteto de cuerdas en un solo movimiento Op. 89" de Amy Beach y el "Cuarteto de cuerdas Nro. 5" de Gustavo Leone. Por su parte, el pianista Guillermo Saidón presentará un programa de compositores clásicos que incluirá el "Rondó Capriccioso Op. 14" de F. Mendelssohn, la "Fantasía Impromptu Op. 56" de F. Chopin y la "Ballade N°1 Op. 23" de F. Chopin.

El concierto se realizará el martes 2 de septiembre a las 18 hs en el Auditorio Nicolás Casullo de la UNQ. La Escuela Universitaria de Artes y el Programa de Cultura de la universidad organizan el evento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

Advertencia de Provincia por el cierre de campaña de Javier Milei
Últimas noticias de Quilmes

Rescatan con vida a un hombre arrollado por un tren en Quilmes

Bernal posterga desfile de su aniversario y los Fogones se realizarán el 13 de septiembre

El Instituto Santa María de Quilmes organiza una nueva colecta de sangre

El Hospital Iriarte realiza una histórica cirugía de reconstrucción facial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla