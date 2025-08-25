Concejal de LLA Berisso denunció corrupción en su espacio político: "Tenía que pedir el 10% de un fondo"

Daniel Del Curto, concejal de La Libertad Avanza Berisso, se alejó de su espacio político y habló de corrupción. La denuncia pública apunta contra dirigentes libertarios provinciales y nacionales, a quienes acusa de “aprietes y amenazas”.

Todo habría comenzado cuando se negó a formar parte de supuestos hechos de corrupción sobre el manejo de fondos de FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). Del Curso aseguró: “Yo denuncio un sinfín de hechos, de los cuales me costó que me dejaran cuatro balas en el baúl del auto. Desde el momento en que se hizo la denuncia penal, no amenazaron más”.

“¿Entraron los $68.000.000? Bueno, el 10% tenés que pedir”, fue la frase que le habría dicho Maximiliano Bondarenko, senador provincial, en el Senado bonaerense. Los fondos en cuestión serían para el financiamiento de obras de viviendas y urbanización.

“El senador (Carlos) Curestis me dijo que tenía que pedir el 10% de coimas del fondo para barrios populares de Berisso. Ese dinero estaba pactado a través del FISU por el propio Javier Milei, que era para que las obras estén terminadas hasta el 5%”, sumó.

En tanto, Del Curto aseguró que “los verdaderos libertarios nos alejamos” y ahora, LLA “no existe más. Ahora es un rejunte de kirchneristas, macristas de Ritondo y de Bullrich”. “Esto fue una estafa para muchos, yo creí en el cambio, voté a Milei no a Karina que vendía tortas por Facebook y ahora es la genia del mundo”, cerró.