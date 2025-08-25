Nuevos audios de Diego Spagnuolo salpican a las ministras Sandra Pettovello y Diana Mondino

Nuevos audios de Spagnuolo salpican a las ministras Sandra Pettovello y Diana Mondino
Nuevos audios de Spagnuolo salpican a las ministras Sandra Pettovello y Diana Mondino
El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la ex canciller Diana Mondino.
Según supo Noticias Argentinas, en los audios revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.
Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.
- La acusación a Pettovello: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo".
- Crítica a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".
- Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fíjate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".
- Sobre el Presidente: En un tono irónico, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades: "Javier desentendido de todo".
Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.
Siguen apareciendo audios de Spagnuolo, en este caso menciona a Sandra Pettovello, la Ministra de Capital Humano. El audio es limpio, sin ruidos y en otro contexto que el anterior, derribando la teoría del gobierno sobre la edición o la creación con IA.@rialjorge #Argenzuela pic.twitter.com/2PGZklgyDE— #NoEsSerio (@NOESSERIOCHICOS) August 25, 2025
El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, sostuvo hoy que el audio atribuido al ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el que se refiere a supuestas coimas “está claramente armado y compaginado”, por lo que “es una prueba inválida”.
“El audio atribuido a Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida”, escribió el funcionario del área de Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X.
Y agregó que “toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”. Soto fue así el primer integrante del Gobierno que salió a plantear que el audio de Spagnuolo es apócrifo, luego de que el presidente Javier Milei evitara hacer mención al caso durante su discurso de hoy en la Corporación América.
