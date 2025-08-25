Nuevos audios de Diego Spagnuolo salpican a las ministras Sandra Pettovello y Diana Mondino

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la ex canciller Diana Mondino.

Según supo Noticias Argentinas, en los audios revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.

La transcripción de los nuevos audios

Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.

- La acusación a Pettovello: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo".

- Crítica a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".

- Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fíjate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".

- Sobre el Presidente: En un tono irónico, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades: "Javier desentendido de todo".

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.

Siguen apareciendo audios de Spagnuolo, en este caso menciona a Sandra Pettovello, la Ministra de Capital Humano. El audio es limpio, sin ruidos y en otro contexto que el anterior, derribando la teoría del gobierno sobre la edición o la creación con IA.@rialjorge #Argenzuela pic.twitter.com/2PGZklgyDE — #NoEsSerio (@NOESSERIOCHICOS) August 25, 2025

¿Audios armados?

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, sostuvo hoy que el audio atribuido al ex titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el que se refiere a supuestas coimas “está claramente armado y compaginado”, por lo que “es una prueba inválida”.

“El audio atribuido a Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida”, escribió el funcionario del área de Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X.

Y agregó que “toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”. Soto fue así el primer integrante del Gobierno que salió a plantear que el audio de Spagnuolo es apócrifo, luego de que el presidente Javier Milei evitara hacer mención al caso durante su discurso de hoy en la Corporación América.