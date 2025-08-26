Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

La droguería Suizo Argentina obtuvo tres licitaciones del ministerio de Salud

La información se conoció en medio del escándalo que la vincula con el presunto pago de coimas

La droguería Suizo Argentina obtuvo tres licitaciones del ministerio de Salud
26 de Agosto de 2025 | 10:37

Escuchar esta nota

En medio del escándalo por el presunto pago de coimas para asegurarse negocios con el Estado, la droguería Suizo Argentina resultó adjudicada con tres de los cuatro servicios licitados por el ministerio de Salud para la logística de medicamentos y vacunas, en un proceso abierto y competitivo que alcanzó los $78.267.474.282,95, según se informó oficialmente.

En la compulsa participaron también Andreani, Correo Argentino y OCA. Andreani ganó el servicio de almacenamiento y preparación de vacunas con una oferta 3% por debajo del precio de referencia, mientras que Suizo Argentina se impuso en distribución de vacunas y en almacenamiento, preparación y distribución de medicamentos, con propuestas 17% más bajas que la referencia ministerial y alrededor de $15.000 millones por debajo de sus competidores.

El precio de referencia, calculado por el ministerio de Salud, ascendía a 118 mil millones de pesos. Para los cuatro servicios, Andreani ofertó $126.484 millones, Correo Argentino $122.145 millones y Suizo Argentina $98.731 millones. El monto adjudicado corresponde a los lotes 2, 3 y 4 y se factura únicamente por servicio prestado, por lo que no implica el desembolso total inmediato. A casi cuatro meses del inicio del contrato (que tiene una duración de 24 meses) aún no se efectuaron pagos.

Desde la cartera sanitaria destacaron que es la primera vez que se unifican en una sola licitación todas las operaciones logísticas, lo que permitió proyectar una eficiencia estimada en $48.000 millones. De no haberse cambiado la modalidad fragmentada de contrataciones, el Estado hubiera pagado un 15% más. Según cálculos oficiales, el ahorro total podría ubicarse entre $20.000 y $40.000 millones.

La droguería Suizo Argentina, autorizada como operador logístico desde 2018 (y con cadena de frío desde 2021), compitió en igualdad de condiciones y ganó por precio en tres de las cuatro categorías. La empresa, que tiene más de un siglo de trayectoria en el país y trabaja con provincias y el sector privado, registró en su último balance ventas netas por $1.334 billones. Actualmente, solo el 6% de las compras de medicamentos del ministerio de Salud corresponden a esta firma.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Últimas noticias de Política y Economía

Renunció el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko

Tras la interna Máximo - Kicillof, le respondieron desde Gobernación: "En La Plata se invirtió como nunca"

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo y descargó los datos que había en el interior

El Merval se desploma y los bonos tiemblan: la elección mete miedo en los inversores y las comitentes se derriten
Deportes
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Policiales
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
Información General
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?
Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos
Divorcio: filtran detalles de la división de bienes de Nico Vázquez y Gimena Accardi
Una reflexión a "calzón quitado" de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla