A la medida de los más chicos

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Arrancó otro paro de 48 horas en facultades y colegios de la UNLP: esperan "alto acatamiento"
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
El Círculo Penitenciario incorpora jugadores para completar las categorías 2016, 2017, 2018 y 2019. Y también las categorías Promocionales (2020 y 2021). Las prácticas se realizan los martes y jueves de 18 a 20, en el predio que la entidad posee en 77 y 136. Presentarse con ropa deportiva.
El Círculo Unidos, otro de los clubes afiliados a la Liga Independiente (LIFIPA), también incorpora chicos a los efectos de reforzar los diferentes grupos de trabajo. En este caso, las prácticas están reservadas para jugadores de la clase 2019. Aquellos pibes que quieran sumarse, deberán acercarse al predio de 89 y 140 (pegado al Camping de UPCN), los días martes y jueves a partir de las 18.
