A la medida de los más chicos
26 de Agosto de 2025 | 06:31
Edición impresa

El Círculo Penitenciario incorpora jugadores para completar las categorías 2016, 2017, 2018 y 2019. Y también las categorías Promocionales (2020 y 2021). Las prácticas se realizan los martes y jueves de 18 a 20, en el predio que la entidad posee en 77 y 136. Presentarse con ropa deportiva.

El Círculo Unidos, otro de los clubes afiliados a la Liga Independiente (LIFIPA), también incorpora chicos a los efectos de reforzar los diferentes grupos de trabajo. En este caso, las prácticas están reservadas para jugadores de la clase 2019. Aquellos pibes que quieran sumarse, deberán acercarse al predio de 89 y 140 (pegado al Camping de UPCN), los días martes y jueves a partir de las 18.

 

Fútbol Infantil

