La Justicia abrió el celular de Spagnuolo y descargó los datos que había en el interior

Expertos pudieron acceder al dispositivo a pesar que el ex funcionario no había aportado la clave
La Justicia ya trabaja con el teléfono celular de Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapadidad (ANDIS), quien fue removido del cargo luego que se filtraran audios en los que plantea la posibilidad de existencia de un sistema de cobro de coimas.
Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron hoy con la extracción de datos del celular de Spagnuolo. La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.
Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.
También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en en los Tribunales de Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivker, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.
Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivker, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.
Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.
Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker (ambos hermanos residentes en Nordelta) de la presencia policial al ser indagado por supuesto "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia".
Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.
