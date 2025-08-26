VIDEO.- "Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Las obras de pavimentación de las calles 415 bis y 3 arrancaron a fines de mayo y aún no finalizaron. La zona es clave para acceder a la Autopista
No importa a qué hora sea, pero cruzar el paso a nivel de Villa Elisa se convirtió en una tortura tanto para los vecinos como para los automovilistas que utilizan el acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires. Incluso, a esta altura, ya es una complicación circular por la zona, ya sea por los cortes, desvíos o el estado en el que se encuentran las calles.
Ocurre que ya pasaron más de tres meses desde que comenzaron los trabajos de pavimentación sobre calle 415 bis entre 1 y 3, y sobre calle 3 desde 415 bis hasta 419, pero todavía no se habilitó ningún tramo y circular, según denuncian los vecinos, es toda odisea.
Es que ya sea para cruzar las vías hacia la Autopista como quienes tienen que hacerlo sentido al Camino Centenario el tránsito termina confluyendo por calle 44, que recibe un aluvión de vehículos. Y como consecuencia de ello "ya está detonada. La cantidad de pozos y lo profundo que son hace que prácticamente ya no se pueda pasar por ahí", afirmó Fernando, automovilista que a diario circula por la zona.
Según indicaron los vecinos, antes del inicio de la obra de pavimentación de 415 bis y de calle 3, que era necesaria, 44 era utilizada sólo quienes viven en la zona y muy poco más. Sin embargo ahora es incesante el paso de autos, camionetas y hasta camiones, algo que sin dudas aceleró el deterioro del asfalto y no son pocos los que comenzaron a circular por otras calles, incluso teniendo que alejarse un poco, para poder hacerlo sin correr el riesgo de romper un neumático o hasta tener algún "toque" con otro vehículo por las maniobras que deben hacer para esquivar los pozos.
"La verdad es que no sabemos cuándo van a habilitar la circulación por 415 bis, pero necesitamos que sea urgente porque esto ya no se tolera más", apuntó otro automovilista que también hizo hincapié en el tiempo que se pierde.
En este sentido, fuentes oficiales de la Municipalidad le confirmaron a este diario que esta semana concluirán las obras y el viernes próximo se estará rehabilitando la circulación.
