La Justicia abrió el celular de Spagnuolo y descargó los datos que había en el interior
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo y descargó los datos que había en el interior
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Tras la interna Máximo - Kicillof, le respondieron desde Gobernación: "En La Plata se invirtió como nunca"
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
La juventud y el futuro: para los secundarios, el dinero es una traba
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez
Arrancó el tercer día de paro de los controladores aéreos y el Gobierno lanzó una advertencia
Alivio para pymes: ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Este martes la casa de altos estudios local atravesaba por la primera de las dos jornadas de medidas de fuerza convocadas a nivel nacional. El sector reclama mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación superior
Escuchar esta nota
Las facultades y colegios de la UNLP atravesaban este martes por la primera de las dos jornadas de paro que resolvió la CONADU a nivel nacional y a la que adhirió de lleno el gremio ADULP que nuclea a los docentes, en el marco de los reclamos al Gobierno por apertura de paritarias para negociar mejoras salariales y por mayor presupuesto para universidades y áreas de ciencia y tecnología.
En una primera recorrida de EL DIA esta mañana, las aulas de las facultades reflejaban un acatamiento dispar a la medida de fuerza. Por caso, en Odontología e Informática había un buen nivel de actividad académica, no así en Agronomía en donde el flujo de estudiantes era prácticamente nulo.
En la Facultad de Medicina, el edificio funcionaba "a medias". "Es un paro en el que hubo una buena parte de los docentes que adhirió y otra buena parte que decidió ir a dar clases", se reportó desde la comunidad académica.
En tanto, en Veterinaria hay clases en algunas aulas, aunque se informó que aquellos docentes que no adhirieron a la medida igualmente aprovechaban la jornada de reclamo para "hablar de la problemática salarial con sus estudiantes y sobre la situación que están atravesando sus colegas".
En cuanto a la educación preuniversitaria, en la Escuela Anexa no había actividad y la institución se encontraba a puertas cerradas. El mismo panorama se observaba en el Liceo y en Nacional en donde si bien se abrieron las puertas la presencia de los profesores era escasa.
Para la CONADU "lo importante es mantener un nivel alto de visibilidad del conflicto y, ante el probable veto del presidente Javier Milei (al proyecto de presupuesto universitario), poder realizar una multitudinaria marcha federal que deje en claro que no vamos a aceptar estas medidas. Por eso, en el Congreso deberán ratificar la vigencia de la ley".
Además puntualizan en "la falta de diálogo y la no convocatoria a paritarias por parte del Gobierno Nacional. Esto, junto con la ley de presupuesto universitario, son nuestros reclamos centrales”.
En tanto que desde ADULP se analizó que "ratificamos lo resuelto en la CONADU" y "seguimos exigiendo paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”.
"Estamos con mucha bronca porque vemos que mes a mes nuestros salarios se evaporan cada vez mas rápido. Desde que asumió Milei sufrimos el retroceso salarial más grande desde el retorno de la democracia", expresaron.
En desarrollo
Foto: EL DIA - Adrián Sosa
Foto: EL DIA - Adrián Sosa
Foto: EL DIA - Adrián Sosa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí