Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos

La relación entre Ivana Figueiras y Nicole Neumann estalló hace muchos años, tiempo después de la separación de Nicole y Fabián Cubero.

La mecha de este odio sin fin fue un local comercial en Palermo Soho, que Neumann compartía con su exesposo, padre de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Recordemos que, Nicole Neumann y Fabián Cubero habían lanzado juntos una marca de carteras y zapatos llamada Nikka-N.

Pero, luego de la separación la separación de la pareja, la situación del emprendimiento se complicó. Cubero relató que, aunque él había aportado mucho, prefirió "dar un paso al costado" porque la marca figuraba a nombre de Nicole.

Así, unos meses después recibió un llamado de su contadora informándole que Nicole "quería mandarla a la quiebra". Fabián, entonces, tomó las riendas del asunto. "Busqué poner las cosas en orden y vender toda la mercadería que teníamos por vender". Junto a una empleada, realizaron rebajas para sacar toda la mercadería y tratar de pagar lo que había que pagar, indemnizar a los empleados.

Nicole, por su parte, reaccionó molesta ante las decisiones de Cubero, afirmando que él "se tendría que haber hecho cargo desde el día uno porque de la parte financiera se encargaba él. Yo era la que remaba toda la imagen, los diseños y lo promocionaba en las redes”. También manifestó que, al plantear la separación, Cubero "no apareció más" y ellas tuvieron que hacer "malabares" para cerrar la marca.

Entonces, en este comlicado cuadro de situación, Ivana Figueiras, que era amiga cercana de Fabián Cubero al igual que su pareja en aquel tiempo, Tomás Guarracino. Figueiras que por estos días señalada como nueva novia de Darío Cvitanich quiren se acaba de separar de Chechu Bonell, necesitaba un local para su marca de lencería, Pompavana, y Cubero le sugirió el espacio de Nikka-N.

Ivana le alquiló el local al dueño, pero fue Fabián quien la puso en contacto. Este acuerdo resultó ser un alivio económico para Cubero, ya que los ingresos del alquiler sirvieron para "terminar de liquidar todo".

La situación escaló cuando Ivana hizo declaraciones sobre el estado del local: “Fumigué el local de Nicole porque había muchas cucarachas”. Además, mencionó que tuvo que asumir gastos que no le correspondían. Figueiras también donó las prendas y objetos que quedaron de la marca de Nicole, explicando que lo hizo "sin ninguna mala intención" y para darle una mano a Fabián, ya que "se nos ocurrió que donar era la mejor opción, así yo no tenía gastos y había un montón de gente a la que le iban a servir las cosas”. Incluso contrató a Jess, una extrabajadora del local de Nicole.

Allí, se armó. Las declaraciones de Ivana pusieron a Nicole en llamas: "Ivana alquiló el local que dejamos y, evidentemente, como le encanta dar que hablar, hizo todas esas declaraciones públicas tan amorosas. Se ve que sí, porque si no las cosas se pueden hacer de otra manera. Bastante desagradable la forma en la que se manejaron, pero yo no tengo ganas de vivir un Gran Hermano de mi vida. Yo las cosas las manejo puertas adentro, pero bueno, lamentablemente me exponen a esto y no me queda otra que aclararlo", dijo, entre molesta e irónica.

Entonces, Ivana fue otra vez a las redes: “Realmente me chu... tanto pero tanto un huevo lo que pueda llegar a decir esta mina de mí que ni lo escuché. Sólo tendría que agradecerme por juntarle toda la mugre que dejó en el local, pagar gente de limpieza cuando no me correspondía, no sólo eso, sino donar todo a una fundación y encima darle trabajo a su exempleada, que ni siquiera fue capaz de darle un beso y decirle ‘gracias’… Un amor de persona”.

Por último, a pesar de las acusaciones y los rumores de un posible romance con Cubero, Ivana negó rotundamente cualquier relación más allá de la amistad, declarando: “A mí, Poroto me parece una persona increíble, re buen padre, re buen amigo, re buen todo. De él lo único que puedo hablar es bueno, es un tipazo. Que no te quepa ninguna duda que ya sabemos por quién está generado este rumor. Nunca en la vida estuve con Fabián. Es un amigo, lo quiero como el hermano varón que nunca tuve y no le quiero dar más trascendencia a algo que para mí ya murió. Con el tema del local caí parada ahí porque justo lo alquilé y Fabián estaba terminando de desocuparlo", cerró la modelo.