A mitad de septiembre, cruce copero

Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil

26 de Agosto de 2025

Escuchar esta nota

El Flamengo desató todo su potencial ofensivo y vapuleó sin contemplaciones al Vitória por 8-0 en el Maracanã, consolidándose en lo más alto del Brasileirao y enviando un mensaje claro de poderío a pocos días de medirse con el Estudiantes en los cuartos de final de la Libertadores.

El resultado es el más abultado del Brasileirão desde que se instauró el formato de puntos corridos en 2003, superando goleadas previas e imponiéndose como la victoria local más contundente del torneo este año. Además, es la derrota más humillante en la historia del Vitória, un club con 126 años de historia, que no padecía un revés similar desde 1938.

Pedro se despachó con un hat-trick, llegando a los 102 goles anotados en el "nuevo" Maracanã. Samuel Lino también brilló con dos tantos y además brindó tres asistencias. Giorgian De Arrascaeta hizo historia al convertirse en el futbolista con más asistencias en la historia del Brasileirao, acumulando un total de 78 pases de gol. Completaron la goleada Luiz Araújo y Bruno Henrique (este último de penal) 

Con esta victoria, Flamengo alcanza los 46 puntos, manteniéndose como líder absoluto del Brasileirao, con una ventaja cómoda sobre Palmeiras, su inmediato perseguidor.

Libertadores: la mirada ya está en Estudiantes

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final de la Libertadores (tras vencer al Internacional por un global de 3-0), el Flamengo se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata. El primer partido se jugará en el Maracanã entre el 18 de septiembre, mientras que el encuentro definitorio será en Argentina entre el 25 del mismo mes en UNO.

El técnico Filipe Luís subrayó que, aunque él mismo no se había percatado del exacto lapso que separa los enfrentamientos, el margen de un mes entre partidos le permite aspirar a recuperar al volante Erick Pulgar y reforzar el plantel antes del duelo continental, ya que la ventana de transferencias se cierra el 2 de septiembre.

Además, la dirigencia continúa activa en el mercado, buscando un arquero, un zaguero y un centrodelantero, mientras algunos jugadores como Victor Hugo, Matheus Gonçalves, Michael y Juninho podrían salir por falta de protagonismo.

La goleada por 8-0 no solo reafirma su supremacía local, sino que también proyecta al equipo con confianza y contundencia de cara a una instancia decisiva de la Libertadores. Con figuras estelares como Pedro, Arrascaeta y Lino, más posibles refuerzos en camino, el Fla parece afilar sus armas justo en el momento clave.

