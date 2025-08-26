Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |A 41 días del incendio en el depósito ilegal

"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48

26 de Agosto de 2025 | 09:57

Escuchar esta nota

A poco más de un mes del derrumbe ocurrido el pasado 16 de julio en diagonal 77 y 48, la vida en la zona empieza lentamente a recuperar cierta normalidad. Luego de semanas de cierre total y de trabajos preventivos, ya se retiraron los vallados que cortaban el tránsito -quedan algunos delimitando la zona-, la calle quedó nuevamente habilitada también para los peatones, y los vecinos de a poco tienen novedades sobre el regreso a sus viviendas y/o comercios a poco del centro de La Plata.

En los últimos días, la Universidad Tecnológica Nacional realizó estudios estructurales sobre el edificio lindero al que sufrió el incendio y posterior derrumbe, determinando que no existe riesgo alguno de colapso. Ese resultado fue clave para avanzar con la reapertura de la cuadra y la vuelta de las familias, que habían sido evacuadas de manera preventiva por cuestiones de seguridad.

De todos modos, la situación no está completamente resuelta según supo investigar este diario. Si bien la mayoría de los residentes ya cuentan con la autorización para regresar a sus hogares entre hoy y mañana, todavía tres departamentos permanecen inhabilitados según informaron desde la Municipalidad de La Plata: la planta baja, el 1B y el 2B, lindero al derrumbe y sobre calle 48. En esas unidades se acumulan escombros producto directo tanto del incendio como del derrumbe, y las autoridades explicaron que el retiro no es un procedimiento sencillo, por lo que se están evaluando alternativas técnicas para poder llevarlo adelante sin poner en riesgo la estabilidad de lo que resta de la estructura.

Mientras tanto, sobre el edificio siniestrado continúan los estudios finales, orientados a definir los pasos a seguir en cuanto a su destino y posibles trabajos de demolición o refuerzo, según lo determinen los especialistas. Por otra parte, como medida preventiva, la Municipalidad mantendrá en el lugar una patrulla de control que permanecerá de manera permanente en la zona, tanto para custodiar la seguridad como para acompañar el proceso de reintegro de los vecinos.

De esta forma, tras semanas de incertidumbre, la zona de diagonal 77 y 48 empieza a dar signos de recuperación. Aunque aún quedan tareas pendientes y algunas familias deben esperar un poco más para volver a sus casas, la reapertura de la calle y el regreso progresivo de los residentes marcan un paso importante hacia la normalización de una de las esquinas más transitadas de la ciudad, que desde el 16 de julio se había convertido en símbolo del temor y la espera.

