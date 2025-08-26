Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |Con vista al lago

Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos

Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos
26 de Agosto de 2025 | 11:14

Escuchar esta nota

Gime Accardi y Nico Vázquez vivieron una romántica historia de amor durante 18 años.

Así, tras comenzar su noviazgo en 2007, decidieron convivir y construir su hogar. Con vista al lago, la lujosa casa de los actores fue centro de celebración de cumpleaños y ocasiones especiales.

En sus respectivas redes compartían varias fotografías donde se podía disfrutar del hermoso exterior de una lujosa casa de dos pisos que compartían desde hace años.

La casa tiene un patio privado, lo suficientemente grande para tener una pileta, espacio para sillones elegantes y una galería. Debajo de la misma, los invitados pueden disfrutar de las reuniones, protegidos por el techo del hogar, e ingresaban al comedor o la cocina a través de grandes ventanales. 

Allí, una vez dentro de la gran casa, se disfruta de un estilo industrial que ambos habían elegido. Los colores neutros son la base del espacio que cuenta con varios sillones, en un living que llevan al segundo piso, donde están las habitaciones.

En este lugar hay un gran televisor, donde vieron juntos el Mundial del 2022, y una gran decoración de plantas y libros que separa los espacios pero mantiene la arquitectura abierta. Las lámparas de su preferencia fueron las tipo araña, que le dan una estética antigua a la modernidad de la casa.

LE PUEDE INTERESAR

Divorcio: filtran detalles de la división de bienes de Nico Vázquez y Gimena Accardi

LE PUEDE INTERESAR

Una reflexión a "calzón quitado" de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez

Mientras tanto, la cocina es otro ambiente diferente, que se conecta a través de la galería y tiene como compañero a un quincho con parrilla, donde festejan los cumpleaños.

Asimismo, en el segundo piso, se encuentran las habitaciones y Gimena Accardi fue la encargada de mostrar los detalles en sus historias. Hay una de las habitaciones favoritas de la actriz, que cuenta con techo negro con rosas de colores y en el centro una lámpara antigua de caireles. El vestidor de ella también tiene un gran ventanal que la conecta con el exterior y la entrada de su casa, y le pone u  toque teatral a una lujosa casa con estilo de estudio de artistas. 

Para finalizar, recordemos que, según se supo, semanas antes de que se conociera la separación, Nico Vázquez decidió abandonar la casa y mudarse a un departamento que la pareja había comprado hace relativamente poco. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Una reflexión a "calzón quitado" de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez

Divorcio: filtran detalles de la división de bienes de Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Obviamente es falso”, dijo Gil, sobre el affaire con Accardi
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Últimas noticias de Espectáculos

Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos

Divorcio: filtran detalles de la división de bienes de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Una reflexión a "calzón quitado" de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez

¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos
La Ciudad
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Policiales
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
Información General
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla