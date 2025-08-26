Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos

Gime Accardi y Nico Vázquez vivieron una romántica historia de amor durante 18 años.

Así, tras comenzar su noviazgo en 2007, decidieron convivir y construir su hogar. Con vista al lago, la lujosa casa de los actores fue centro de celebración de cumpleaños y ocasiones especiales.

En sus respectivas redes compartían varias fotografías donde se podía disfrutar del hermoso exterior de una lujosa casa de dos pisos que compartían desde hace años.

La casa tiene un patio privado, lo suficientemente grande para tener una pileta, espacio para sillones elegantes y una galería. Debajo de la misma, los invitados pueden disfrutar de las reuniones, protegidos por el techo del hogar, e ingresaban al comedor o la cocina a través de grandes ventanales.

Allí, una vez dentro de la gran casa, se disfruta de un estilo industrial que ambos habían elegido. Los colores neutros son la base del espacio que cuenta con varios sillones, en un living que llevan al segundo piso, donde están las habitaciones.

En este lugar hay un gran televisor, donde vieron juntos el Mundial del 2022, y una gran decoración de plantas y libros que separa los espacios pero mantiene la arquitectura abierta. Las lámparas de su preferencia fueron las tipo araña, que le dan una estética antigua a la modernidad de la casa.

Mientras tanto, la cocina es otro ambiente diferente, que se conecta a través de la galería y tiene como compañero a un quincho con parrilla, donde festejan los cumpleaños.

Asimismo, en el segundo piso, se encuentran las habitaciones y Gimena Accardi fue la encargada de mostrar los detalles en sus historias. Hay una de las habitaciones favoritas de la actriz, que cuenta con techo negro con rosas de colores y en el centro una lámpara antigua de caireles. El vestidor de ella también tiene un gran ventanal que la conecta con el exterior y la entrada de su casa, y le pone u toque teatral a una lujosa casa con estilo de estudio de artistas.

Para finalizar, recordemos que, según se supo, semanas antes de que se conociera la separación, Nico Vázquez decidió abandonar la casa y mudarse a un departamento que la pareja había comprado hace relativamente poco.