Tras la interna Máximo - Kicillof, le respondieron desde Gobernación: "En La Plata se invirtió como nunca"

A pocos días de los comicios bonaerenses, una nueva tensión política sacude al peronismo: las críticas del diputado nacional y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner, hacia la gestión de Axel Kicillof en Quilmes desataron una rápida réplica desde la vicegobernación, a cargo de Verónica Magario.

Durante un acto en Quilmes -junto a la intendenta y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza- Máximo Kirchner reclamó públicamente por la falta de obras en ese distrito. “Hace un año, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”, expresó. Y añadió: “Me va a encantar, Quilmes lo necesita".

E inmediatamente después, en ese mismo día, el gobernador Axel Kicillof inauguró en Quilmes una Alcaidía Departamental con capacidad para 312 internos, una obra con una inversión cercana a los $15.091 millones. El predio cuenta con doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas, diseñada para liberar recursos policiales y reforzar los patrullajes barriales.

La respuesta institucional llegó a través de Magario, quien recorrió los medios y defendió la acción del Ejecutivo provincial: “El gobernador ha hecho una inversión como nunca, como nunca se ha visto desde hace muchísimos años”. Además, subrayó que Kicillof ejecutó obras tanto en el conurbano como en el interior, destacando la fortaleza industrial y agropecuaria de la provincia.

Al referirse al reclamo de Kirchner, la vicegobernadora evitó confrontar directamente: "No juzgo los dichos de los demás. La verdad es que creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”. Insistió en que Quilmes ha sido beneficiado al igual que otros distritos como Lanús, La Matanza o Avellaneda