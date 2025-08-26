Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo y descargó los datos que había en el interior
Los vecinos de las adyacencias de 27 y 35 del barrio La Loma de La Plata, alertaron por un enorme jacarandá que está sufriendo un avanzado deterioro como consecuencia de una vieja pérdida de agua de la empresa ABSA.
Los frentistas advirtieron que la filtración permanente de líquido "está matando" al ejemplar, que es el más grande de la zona. En esa línea apuntaron que "es muy grande el árbol y de caerse podría provocar un desastre".
"Sin embargo todavía se puede salvarlo", exclamaron los usuarios respecto del árbol que es emblemático de nuestra ciudad.
"El problema es que cuando hicimos el reclamo en ABSA la respuesta fue que saquemos el árbol. No mencionaron nada con respecto a solucionar el problema de la pérdida", afirmaron.
Indignados y con bronca, manifestaron que "esa respuesta fue un puñal al corazón". "No esperábamos tanto desinterés por arreglar algo que les corresponde, para eso les pagamos y bastante... No se puede creer tanta crueldad por parte de la empresa", lamentaron.
