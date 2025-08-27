Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |HISTORIA DE INSTAGRAM

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Rodrigo Castillo

27 de Agosto de 2025 | 01:03
Edición impresa

La pareja del delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, compartió una historia en su Instagram alentando a River y tratando de “equipo chico” al Granate en el partido que igualaron entre sí 1 a 1 justamente por el gol de Castillo en tiempo de descuento.

Lanús logró un empate agónico ante River en condición de local con el gol del delantero formado en el Millonario y proveniente de Gimnasia, Rodrigo Castillo. El futbolista lleva anotado cuatro tantos en lo que va del Torneo Clausura y es el máximo goleador del certamen.

Sin lugar a duda, en Lanús están más que conformes con el rendimiento del delantero de 24 años pero, en el encuentro ante River, una publicación en Instagram de la pareja de Castillo generó revuelo en el club del Sur del Gran Buenos Aires.

En el formato de historia de Instagram, Victoria Corbalán, la novia del oriundo de la localidad santafesina de Venado Tuerto compartió una foto con un amigo en la platea de Lanús con el texto “Siempre a tu lado River querido”, acompañado de un emoji de una gallina y un corazón.

Sin embargo, lo que más molestó en Lanús fue el segundo comentario que publicó en la foto donde decía que “los chiquitos festejan empates” refiriéndose al Granate. Esto trajo como consecuencia un sinfín de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas de Lanús, quienes consideraron una falta de respeto los posteos de la mujer con críticas que incluso alcanzaron al delantero, que est.a viviendo un momento soñado en el equipo, con 4 goles en 9 partidos disputados.

Justamente, Rodrigo Castillo fue descubierto en Venado Tuerto por el padre de Ignacio Scocco, quien lo acercó a las juveniles del club de Núñez. “Estuve dos años en River. Muy lindos. Estoy muy agradecido al club porque me abrió las puertas al fútbol de AFA”. dijo el delantero tras la igualdad ante el equipo de Marcelo Gallardo. Luego, pasó por Unión hasta su llegada al Lobo, donde antes de afirmarse en primera también tuvo un paso por Deportivo Madryn.

