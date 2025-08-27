Gallardo se fue enojado de Lanús y no quiso polemizar con la prensa

Gallardo está enojado con el rendimiento de River / Fotobaires

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El Muñeco estaba muy molesto con alguno de sus jugadores, caso Juanfer Quintero y Miguel Borja. Al primero lo sacó en el entretiempo tras errar un gol increíble. No quiso que la bronca le genere más problemas pero está claro que el nivel del equipo no lo conforma.

El cuadro Granate le arrebató el triunfo en la última jugada al Millonario y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro, a pesar de que la igualdad colocó su equipo como líder del Grupo B con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5’ del mismo periodo.

Al Muñeco se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una perdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates. Ahora, deberá enfrentar a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, mañana desde las 21:15.