Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |AL MILLONARIO SE LE VIENE UN DUELO IMPORTANTE

Gallardo se fue enojado de Lanús y no quiso polemizar con la prensa

Gallardo se fue enojado de Lanús y no quiso polemizar con la prensa

Gallardo está enojado con el rendimiento de River / Fotobaires

27 de Agosto de 2025 | 01:04
Edición impresa

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El Muñeco estaba muy molesto con alguno de sus jugadores, caso Juanfer Quintero y Miguel Borja. Al primero lo sacó en el entretiempo tras errar un gol increíble. No quiso que la bronca le genere más problemas pero está claro que el nivel del equipo no lo conforma.

El cuadro Granate le arrebató el triunfo en la última jugada al Millonario y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro, a pesar de que la igualdad colocó su equipo como líder del Grupo B con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5’ del mismo periodo.

Al Muñeco se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una perdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates. Ahora, deberá enfrentar a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, mañana desde las 21:15.

LEA TAMBIÉN

Paulo Díaz se perfila para ser titular ante Unión

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Deportes

Amondarain, el jugador Pincha del momento

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
Política y Economía
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
Avanza la causa de las presuntas coimas: allanamientos y peritaje de celulares
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
Presión para que Lule Menem deje el gobierno
La interna peronista sigue sumando capítulos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla