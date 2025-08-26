Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
“Están molestos porque les afanamos los choreos”, la polémica y fallida frase de Milei: respaldo a Karina
Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
Arrancó otro paro de 48 horas en facultades y colegios de la UNLP: esperan "alto acatamiento"
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Máximo reavivó la interna con Kicillof: "Ojalá ponga el mismo dinero en Quilmes que en La Plata"
Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos
Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Arrancó el tercer día paro de los controladores aéreos y el Gobierno lanzó una advertencia
Alivio para pymes: ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este martes
Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
Trump contra la Fed: ordenó despedir a una directiva acusada de fraude hipotecario y lo tildan de autoritario
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
SUERTE NUMERICA: 55-11-81. Nuevas oportunidades para un mejor éxito de sus propuestas inmediatas. La vida sentimental se le ofrecerá como un puerto seguro.
SUERTE NUMERICA: 40-22-23. En sus ocupaciones actúe con habilidad a fin de evitar celos con sus compañeros. Momentos de dicha en el amor. Fiestas.
SUERTE NUMERICA: 64-93-21. Sorpresas agradables en las finanzas. Llega un dinero. Cambio favorable en el campo sentimental, llega la felicidad.
SUERTE NUMERICA: 57-01-19. Claridad de ideas que le permitirán asumir decisiones importantes en sus tareas. Discusiones violentas con el sexo opuesto. Canalice sus energías por medio del deporte.
SUERTE NUMERICA: 64-31-52. No se preocupe por desequilibrios económicos. Soluciones a conflictos amorosos. Optimas ganancias.
SUERTE NUMERICA: 04-19-41. Desconfíe de todo lo que le ofrece ganancias demasiado fáciles y rápidas. En el amor puede ser decisivo todo lo que desee.
SUERTE NUMERICA: 61-04-09. Estudie muy bien los proyectos que llevará a cabo. El resultado será favorable. Vida privada y nuevas relaciones se verán protegidas.
SUERTE NUMERICA: 59-17-84. El panorama laboral se presenta muy favorable en la fecha. Será necesario que esté prevenido en cuestiones amorosas. Se precipitan acontecimientos.
SUERTE NUMERICA: 41-60-13. Procure ahorrar y tenga cuidado con las nuevas inversiones. En el terreno del amor, no exija ni plantee situaciones dificiles.
SUERTE NUMERICA: 12-7-0-88. Período de suerte para las ganancias y los acuerdos. Es preciso que no ceda ante las pretensiones de su pareja. Nuevas entradas de dinero.
SUERTE NUMERICA: 10-32-01. Día poco interesante para los negocios. Dedíquese a sus nuevos planes. Apoye con confianza los proyectos del ser querido. Analice sus palabras.
SUERTE NUMERICA: 65-47-33. Interesantes perspectivas laborales. Sus proyectos amorosos están en vías de realización. Rendimiento extraordinario en el plano deportivo.
