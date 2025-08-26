Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

26 de Agosto de 2025 | 02:18

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 55-11-81. Nuevas oportunidades para un mejor éxito de sus propuestas inmediatas. La vida sentimental se le ofrecerá como un puerto seguro.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 40-22-23. En sus ocupaciones actúe con habilidad a fin de evitar celos con sus compañeros. Momentos de dicha en el amor. Fiestas.

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 64-93-21. Sorpresas agradables en las finanzas. Llega un dinero. Cambio favorable en el campo sentimental, llega la felicidad.

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 57-01-19. Claridad de ideas que le permitirán asumir decisiones importantes en sus tareas. Discusiones violentas con el sexo opuesto. Canalice sus energías por medio del deporte.

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 64-31-52. No se preocupe por desequilibrios económicos. Soluciones a conflictos amorosos. Optimas ganancias.

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 04-19-41. Desconfíe de todo lo que le ofrece ganancias demasiado fáciles y rápidas. En el amor puede ser decisivo todo lo que desee.

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 61-04-09. Estudie muy bien los proyectos que llevará a cabo. El resultado será favorable. Vida privada y nuevas relaciones se verán protegidas.

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 59-17-84. El panorama laboral se presenta muy favorable en la fecha. Será necesario que esté prevenido en cuestiones amorosas. Se precipitan acontecimientos.

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 41-60-13. Procure ahorrar y tenga cuidado con las nuevas inversiones. En el terreno del amor, no exija ni plantee situaciones dificiles.

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 12-7-0-88. Período de suerte para las ganancias y los acuerdos. Es preciso que no ceda ante las pretensiones de su pareja. Nuevas entradas de dinero.

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 10-32-01. Día poco interesante para los negocios. Dedíquese a sus nuevos planes. Apoye con confianza los proyectos del ser querido. Analice sus palabras.

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 65-47-33. Interesantes perspectivas laborales. Sus proyectos amorosos están en vías de realización. Rendimiento extraordinario en el plano deportivo.