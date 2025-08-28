Juzgan al acusado de un femicidio en La Plata

Hoy iniciará el juicio oral y público contra Héctor Carrizo, de 65 años, acusado de asesinar a su mujer en una vivienda de Melchor Romero. El debate se desarrollará en los tribunales de La Plata, de 8 entre 56 y 57.

Carrizo llega al juicio detenido y enfrenta cargos por “incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)”, con una expectativa de pena de prisión perpetua. El caso conmocionó a la región en 2020: tras una discusión, el acusado sacó a los hijos menores de la vivienda, roció la casa con combustible e incendió el inmueble mientras su esposa permanecía en el interior. Romina Videla fue trasladada al hospital, donde falleció horas más tarde debido a las graves quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.

La mujer asesinada era madre de seis hijos -cuatro de una relación anterior y dos fruto de su vínculo con Carrizo- y había denunciado previamente amenazas de muerte por parte del acusado. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata.