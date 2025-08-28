Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero

El juvenil Juan Manuel Villalba, defensor de Gimnasia, fue incluido en la prelista de la Selección Argentina Sub 20 que conduce Diego Placente, con vistas al Mundial de la categoría que se jugará desde el 27 de septiembre en Chile. Tras la lesión de Pedro Silva Torrejón, fue titular ante Godoy Cruz y Lanús y volvió a tener protagonismo tras minutos al final del torneo pasado.

De esta manera, el futbolista nacido en Moreno repite convocatoria con la Albiceleste y esperará junto a Valente Pierani y Mikel Amondarain (Estudiantes) la confirmación definitiva del entrenador para integrar la lista final.

Villalba, de 19 años, se formó en Vélez, donde no llegó a debutar en Primera pero disputó 15 partidos en Reserva. A comienzos de este año arribó a Gimnasia, club con el que tuvo rodaje en el segundo equipo y dio el salto a Primera en mayo.

La trayectoria de Villalba en selecciones juveniles data de hace años. Entre 2022 y 2023 integró la Sub 17, donde disputó 26 partidos entre amistosos, el Sudamericano (donde Argentina terminó tercera) y el Mundial (con un cuarto puesto). Para 2024, un par de amistosos y en este año recuperó el nivel para ser fija.

Fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, jugando cinco partidos, dos de ellos como titular. Esa citación le impidió estar presente en siete encuentros oficiales de Gimnasia entre enero y febrero.

El Lobo podría perderlo desde mediados de septiembre, ya que el Mundial arranca el 28 para la Selección. Gimnasia recibirá este lunes a Atlético Tucumán, dos semanas después a Unión, visitará a Deportivo Riestra, a finales de mes local ante Central y en octubre Sarmiento, Talleres y cerca del 19 clásico ante Estudiantes en UNO.