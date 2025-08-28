Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Deportes |Llegó este año al Lobo

Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero

Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
28 de Agosto de 2025 | 10:49

Escuchar esta nota

El juvenil Juan Manuel Villalba, defensor de Gimnasia, fue incluido en la prelista de la Selección Argentina Sub 20 que conduce Diego Placente, con vistas al Mundial de la categoría que se jugará desde el 27 de septiembre en Chile. Tras la lesión de Pedro Silva Torrejón, fue titular ante Godoy Cruz y Lanús y volvió a tener protagonismo tras minutos al final del torneo pasado.

De esta manera, el futbolista nacido en Moreno repite convocatoria con la Albiceleste y esperará junto a Valente Pierani y Mikel Amondarain (Estudiantes) la confirmación definitiva del entrenador para integrar la lista final.

Villalba, de 19 años, se formó en Vélez, donde no llegó a debutar en Primera pero disputó 15 partidos en Reserva. A comienzos de este año arribó a Gimnasia, club con el que tuvo rodaje en el segundo equipo y dio el salto a Primera en mayo.

La trayectoria de Villalba en selecciones juveniles data de hace años. Entre 2022 y 2023 integró la Sub 17, donde disputó 26 partidos entre amistosos, el Sudamericano (donde Argentina terminó tercera) y el Mundial (con un cuarto puesto). Para 2024, un par de amistosos y en este año recuperó el nivel para ser fija.

Fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, jugando cinco partidos, dos de ellos como titular. Esa citación le impidió estar presente en siete encuentros oficiales de Gimnasia entre enero y febrero.

El Lobo podría perderlo desde mediados de septiembre, ya que el Mundial arranca el 28 para la Selección. Gimnasia recibirá este lunes a Atlético Tucumán, dos semanas después a Unión, visitará a Deportivo Riestra, a finales de mes local ante Central y en octubre Sarmiento, Talleres y cerca del 19 clásico ante Estudiantes en UNO.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Últimas noticias de Deportes

Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador

Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Ciudad
En marcha la remodelación de la plaza de 20 y 525 en Tolosa
El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce
Una librería de La Plata se volvió viral por el particular descuento en el libro de Karina Milei
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Policiales
Un motociclista en terapia intensiva tras chocar contra un auto en La Plata
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Fentanilo mortal: investigan nuevos casos y podría ascender el número de muertos
Operativo, allanamiento y cinco detenidos en la Megatoma de Los Hornos
Tragedia en La Plata: un repartidor chocó con su moto y murió 
Espectáculos
¿A qué se debe el dolor que no deja dormir a Cami Homs?
Lali Espósito, Pedro Rosemblat y la foto que despertó rumores de casamiento ¿Será?
Se filtraron detalles del difícil momento que atraviesa la salud de Bruce Willis
Los duros recuerdos de El Polaco: su papá se emborrachaba y con 8 años lo iba a buscar a las villas
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Política y Economía
El escándalo de la Andis y el ataque a la caravana de Milei se meten en el Concejo platense
El ministro de Seguridad bonaerense habló del ataque a Milei: "No lo cuidaron"
Bullrich habló de los detenidos y vinculó al intendente de Lomas de Zamora con el ataque contra Milei
Escándalo de los audios: el jefe de Gabinete dijo que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo
Reapareció el Gordo Dan: silencio por las sospechas de coimas y repudio al ataque contra Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla