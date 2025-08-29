El Ferroviario recupera piezas para mañana

Central Córdoba trabaja para llegar de la mejor forma al encuentro de mañana ante Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde el entrenador Omar De Felippe recibió la grata noticia de que podrá contar con Santiago Moyano, Lucas Abascia y Fernando Martínez.

Si bien el Ferroviario se encuentra cicatrizando heridas ante tras la eliminacios ante Lanús en Copa Sudamericana, intentará seguir por la senda del triunfo en el campeonato local, donde de momento es uno de los pocos equipos que todavía no perdió en el Clausura.

En relación a los tres futbolistas no estuvieron presentes en la victoria de la fecha pasada 3-0 ante Belgrano en la Docta, ayer por la tarde volvieron a entrenar a la par de sus compañeros y tras ejercicios de intensificación no sufrieron dolencias, por lo cual, serán tenidos en cuenta.

Por su parte, Moyano había sufrido un traumatismo en la rodilla izquierda, Abascia traumatismo en el tobillo derecho, mientras que Martínez una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha. Con estos futbolistas en condiciones, por lo menos tendrán un lugar en el banco de suplentes ante el Pincha.

De esta forma, y teniendo en cuenta que ante el Pirata ningún futbolista terminó con molestias físicas, De Felippe analiza repetir el mismo equipo que tuvo una gran performance en Córdoba.

flamengo se desprende una de sus pequeñas promesas

El Mengao próximo rival de Estudiantes en los cuartos de final de Copa Libertadores, acordó en las últimas horas la salida del joven delantero de 19 años Lorran Lucas.

En este sentido, el canterano se marcha al Pisa de Italia, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol italiano, pero que la próxima temporada jugará la Serie A después de 34 años. En cuanto a la operación, el atacante se realizará esta mañana la revisión médica para posteriormente firmar su contrato. Por su parte, Flamengo recibirá 500 mil euros.