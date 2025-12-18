Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

El peronismo bonaerense buscará gambetear la disputa interna y acordar el llamado a elecciones para la renovación de autoridades ante el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner, su actual presidente. Ese será el tema central de discusión en la cita convocada para mañana desde las 14 en Malvinas Argentinas, enmarcada en la disputa interna que libran La Cámpora con el sector que lidera Axel Kicillof.

La primera situación a atender es acordar una fecha para la renovación de autoridades. La gestión del líder camporista vence el día 21 de este mes. “Las elecciones debieron llamarse a más tardar el 19 de octubre y ese plazo no se cumplió. Mañana el partido quedó expuesto a que algún dirigente pueda hacer algún planteo judicial por una virtual acefalía”, decían ayer encumbrados dirigentes que estarán en la cita.

El caso es que si bien habría acuerdo en tratar de establecer un cronograma electoral para ponerse a cubierto de eventuales planteos, lo cierto es que hasta el momento no aparecía un acuerdo sobre la fecha. El kirchnerismo hablaba de llamar a elecciones para el 15 de marzo, pero cerca de Kicillof buscaban patear un mes más la convocatoria y pasarla para el 19 de abril.

El Movimiento Derecho al Futuro buscaba de esa forma estirar el plazo del cierre de listas y que no cayera en febrero como incluía el planteo K.

PRÓRROGA

En ese contexto, un acuerdo sobre el cronograma electoral podría derivar en una suerte de prórroga del mandato de Kirchner, aunque también existían discusiones legales en relación a si el partido tiene atribuciones para disponer una medida de esas características o si se trata de una potestad exclusiva del Congreso partidario.

El otro problema que debe afrontar el peronismo es que los mandatos de las autoridades provinciales y de las distritales, quedaron descalzados. Es que en los PJ locales sus autoridades fueron designadas hasta marzo.

Claro que todas estas discusiones podrían zanjarse si el kirchnerismo y el sector de Kicillof llegan a un acuerdo para integrar una lista de unidad.

Ayer trascendió una supuesta oferta en ese sentido del kirchnerismo acercada a una serie de negociadores que reportan al Gobernador. Pero en medio de tironeos y desconfianzas, la propuesta era desconocida por dirigentes afines a Kicillof.

El planteo K pasaba por “fortalecer la unidad” y que cada sector que en la actualidad componen la estructura partidaria mantenga los espacios que ya controla. “Queremos que se respeten todos los lugares que tiene cada uno”, indicaron.

En cuanto a la posibilidad de que Máximo Kirchner continúe como presidente del PJ bonaerense, por el momento en el cristinismo sostienen que lo principal es que “todos tengan los mismos lugares”. Y acotaban que “después se verán los nombres”.

La oferta en principio no seduce al MDF porque dejaría una vez más al kirchnerismo con el control del partido. De hecho, si bien concede que el acuerdo debería ser cerrado por Kicillof y Máximo Kirchner, hay dirigentes del kicillofismo que creen que es el momento de dar la pelea por la conducción del espacio.

NOMBRES EN DANZA

El nombre que suena más fuerte en el kicillofismo es el de la vicegobernadora Verónica Magario. La titular del Senado podría ser la candidata para el caso de que haya enfrentamiento con los K.

Sin embargo, hay versiones que hablan de la posibilidad de que surja el nombre de algún intendente.

Si bien sigue latente la posibilidad de que Máximo Kirchner intente otro mandato, esta alternativa alejaría definitivamente las chances de unidad.

El kirchnerismo analiza variantes. Una de ellas está liderada por Federico Otermín, el intendente de Lomas de Zamora que responde a Martín Insaurralde.

También cercana al universo K se muestra la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, que no oculta sus deseos de posicionarse dentro del esquema de poder del PJ pensando, acaso, en 2027.

En medio de las tensiones, varios dirigentes del peronismo del interior bonaerense reclamaron por escrito una “urgente” convocatoria a renovar autoridades.

“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, plantea un documento firmado por dirigentes de la Quinta sección electoral entre los que aparece el intendente de Villa Gesell y jefe del peronismo en ese municipio, Gustavo Barrera.

Ese pronunciamiento llegó horas después de que alumbrara un planteo similar desde Florencio Varela enarbolado por el intendente Andrés Watson. En ambos casos, se trata de dirigentes enrolados en el proyecto político de Kicillof.

En ese contexto, el peronismo deberá fijar un calendario electoral. Para eludir una situación de posible acefalía que, quizás, aproveche el kicillofismo, embarcado en la construcción de un proyecto presidencial, para quedarse con el control del partido.