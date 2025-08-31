Estrenos de septiembre: el drama y el misterio se apoderan de la pantalla

En septiembre, los estrenos de tus plataformas favoritas no se detienen y llegan con risas, emoción y mucho misterio. El noveno mes del año empieza cargado y en esta nota te dejamos las series y películas que vas a poder disfrutar solo o en compañía.

Empezamos por Netflix que tiene una lista importante de estrenos, entre ellos, la parte 2 de la segunda temporada de “Merlina”, la serie que protagoniza Jenna Ortega y gran elenco. Continuando con lo que nos dejó la primera parte, en esta oportunidad veremos que los poderes psíquicos de joven Adams fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid, su mejor amiga. Llega el 3 de septiembre.

Otro de los estrenos claves será “Las Maldiciones”, una miniserie argentina que llegará el 12 a la plataforma. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, la producción local se centra en el norte argentino, cuando la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz un secreto que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña en una trama cargada de misterios.

La tercera de “Alice in Borderland” llega a Netflix

Además, el gigante de la N traerá una nueva producción latinoamericana, “Las muertas”, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. La serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México. Desembarca el 10 de septiembre. En sintonía, otro estreno que roza lo criminal es “Black Rabbit” (llega el 18 de este mes) una ficción que muestra cómo el dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad perseguido por unos prestamistas.

Y si de misterios y ciencia ficción se trata, la plataforma también estrenará dos novedades. Entre las más importantes es la tercera y última entrega de “Alice in Borderland” (llega el 25 del mes), el éxito japonés regresa con Usagi y Arisu de nuevo Borderland en donde le harán frente a otro mortal juego. Por otra parte, el 19 se podrá ver la española “El refugio atómico”, serie que cuenta con la participación de Joaquín Furriel y que se desarrolla en una realidad distópica en donde un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

“Merlina”, “Alice in Borderland” y “Las maldiciones” entre lo destacado de Netflix

Además, Netflix trae tres películas románticas y cómicas para pasar un buen momento y distenderse. Por un lado, tenemos “El otro París” (estrena el 12) en donde una joven viaja para participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en París, Texas... cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista. Otra con temática parisina y romántica es “French Lover” en donde un joven actor conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor que se pondrá a prueba por la fama. Llega el 26 de septiembre.

Por último, un estreno en clave de comedia es la película “Y ella dijo quizás” (llega el 19) en donde Mavi, una joven que creció en Alemania descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

Susana y Darío Lopilato conducen LOL en Prime Video

UN POPURRÍ PARA TODOS LOS GUSTOS

Pero el entretenimiento no sólo se centrará en Netflix, sino que Disney+ también se trae grandes propuestas. Una de las más esperadas del año es el estreno de la quinta temporada de “Only Murders in the Building”, protagonizada por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin. La nueva entrega comenzará con tres episodios el día del estreno (9 de septiembre) y continuará con un nuevo episodio cada martes. La trama se centrará en la investigación de la sospechosa muerte del portero Lester y explorará una red de secretos que conectan a los multimillonarios y a la mafia de Nueva York, contrastando el pasado y presente de la ciudad.

“La novia”, “Cada minuto cuenta” y “Task”, entre los dramas que llegan

Además, el 23 de septiembre, la plataforma del ratón traerá una miniserie para los fanáticos de los comics y la acción cuando llegue “Marvel Zombies”, que en cuatro episodios reinventa el Universo Marvel como una nueva generación de héroes que luchan contra un flagelo zombie en constante expansión.

Por su parte, Prime Video también se las trae con una llamativa dosis de estrenos, entre los que destacan la versión local de “LOL: Last One Laughing Argentina”. Se trata de la segunda temporada de la competencia de comedia reconocida por su inigualable humor. Susana Giménez regresa como presentadora y estará acompañada por Darío Lopilato como coanfitrión en esta nueva edición que llega a la plataforma el 12 de septiembre.

También el 12 estrena “Cada minuto cuenta”, un drama que narra como, a raíz del terrible terremoto de 1985 en la Ciudad de México, un doctor, una periodista en busca de fama, y una familia en crisis, se verán obligados a jugarse la vida en situaciones extremas para salvar a los suyos y a las de miles de personas más que quedaron enterradas.

Siguiendo la línea de los dramas, el 10 del mes llega “La novia” un drama que sigue a Laura, una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Sin embargo, su vida perfecta se desmorona cuando su hijo le presenta a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Laura se convence de que la joven oculta algo y todo comienza a complicarse.

Para los fanáticos de “The Boys” llega además la segunda temporada de “Gen V”, el spinoff ambientado en la única universidad para superhéroes de EE. UU., en donde unos jóvenes fuerzan sus límites morales para lograr estar entre los diez mejores y formar parte de “Los Siete”, la élite de superhéroes de Vought International. La nueva entrega llega el 17 de septiembre 2025.

La continuación de la segunda entrega de “Merlina” llegará el 3 de septiembre

THRILLER, CRIMEN Y ALGO MÁS

Si te gustan los thrillers y las tramas policiales, entonces no te vas a querer perder el estreno en HBO MAX de “Task”, una serie que presenta un drama policial que tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un hombre de familia. Llega el 7 de septiembre.

Por su parte, Universal+ trae para este mes “Él dijo, ella dijo: Blake Lively Vs. Justin Baldoni”, un documental de 90 minutos que repasa la trama legal en el conflicto entre la actriz y el director. La producción recorre la denuncia presentada por Lively en donde alega una conducta sexual inapropiada en el set de “It Ends With Us” por parte de Baldoni, lo que derivó en un juicio que rápidamente se mediatizó.

De yapa, la plataforma también estrenará una serie de 11 capítulos que narra la historia de un equipo de investigación de élite, liderado por una exagente del FBI, encargados de rastrear y capturar a los asesinos más peligrosos del país tras una fuga de una prisión secreta. “The Hunting Party” fue renovada para una segunda entrega y su primera parte podrá verse en la plataforma el próximo 24 de septiembre.

“Las Maldiciones”, protagonizada por Leo Sbaraglia llegará el 12 a Netflix