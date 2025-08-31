Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Incendio de campo asustó a los vecinos de Arturo Seguí

Incendio de campo asustó a los vecinos de Arturo Seguí
31 de Agosto de 2025 | 09:03

Escuchar esta nota

Todo sucedió ayer a la noche, cerca de las 20:30 de anoche, cuando un voraz incendio de campos en la zona de 135 y 405, generó momentos de tensión, aunque la inmediata llegada de una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, logró poner fin a las llamas en pocos minutos.

En tanto, el fuego afectó un descampado, en una extensión de 10 por 5 metros, y gracias a la labor del personal bomberil, las casas cercanas quedaron a salvo.

