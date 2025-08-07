Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic

Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
7 de Agosto de 2025 | 12:43

Escuchar esta nota

El grupo Refres Now, que produce Manaos, liderado por Orlando Canido, dio un paso más en el mercado argentino de las bebidas gaseosas, al comprar días atrás la firma dueña de Cunnington y Neuss en US$ 74 millones. Aquel que en su momento distribuyó la marca de cerveza Bieckert, conocida por ser publicidad en la camiseta de Estudiantes durante el campeonato ganado en 2006, estaría apuntando al boom de la coctelería y competir en el mercado del agua tónica para gin tonic.

Si bien la marca fundada en 1920 por un inmigrante italiano, Juan Vicente Sangiácomo, e inicialmente enfocada en la producción de soda embotellada, para luego diversificarse hacia bebidas cola, lima, naranja, pomelo, citrus y ginger ale y ser distribuida en almacenes de barrio y comercios de cercanía, el agua tónica trascendió por integrar el mundo de la coctelería principalmente junto al vodka y ginebra, una combinación muy consumida en reuniones sociales.

Los competidores de Cunnington más reconocidos en el mercado de las aguas tónicas son Schweppes, Britvic, San Pellegrino, Paso de los Toros. Yos especialistas en marketing sostienen que la estrategia de Canido apunta a sostener a Manaos como opción low cost posicionar a Cunnington como alternativa directa a las bebidas colas que producen las multinacionales.

Los cambios en las modalidades de consumo, consecuencia del ajuste económico que afectó la política de ingresos, marcan una clara polarización entre las opciones más económicas y las premium.

Por un lado se registra una caída del consumo de bebidas sin alcohol, -3,3% en el primer semestre y -8,6% nada más que en junio. Pero por otro, la coctelería y las bebidas premium están en pleno auge y Cunnington le abre las puertas al grupo dueño de Manaos.

Estrategia pura

En principio, Refres Now aprovechará las sinergias de la infraestructura de ambas compañías para potenciar la producción, ordenar redes logísticas y cubrir más puntos de venta, pero a la vez mantendrá operativos a los dos equipos de trabajo, sin despidos ni fusiones, aunque con una coordinación que permita reducir costos y ganar eficiencia.

En todo caso, con la red comercial de Cunnington se propone reforzar la llegada de Manaos a zonas donde hoy la distribución es más frágil, justamente el punto fuerte de la ahora bajo su órbita, Prodea.

En el radar del grupo Canido aparecen nuevas futuras adquisiciones, como la línea de agua de mesa y aguas saborizadas Pureza de las Sierras, con lo que la diversificación enfilará hacia categorías más saludables.

