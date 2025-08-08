Netanyahu no pretende anexar Gaza

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó ayer que Israel quiere tomar el control total de la Franja de Gaza pero no gobernarla, poco antes de una reunión de su gabinete de seguridad para discutir los planes de guerra en el territorio palestino. “Tenemos la intención”, respondió Netanyahu cuando Fox News le preguntó en una entrevista si Israel tomará el control de “toda Gaza”, un territorio de 365 km2 donde viven cerca de dos millones de palestinos. Preguntado por Fox News sobre si Israel volvería a controlar toda Gaza, como hizo entre 1967 y 2005, respondió: “Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla”, dijo. “Queremos entregársela a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás”, añadió sobre el movimiento islamista palestino que gobierna el territorio.
La entrevista tuvo lugar justo antes de que Netanyahu asistiera a una reunión del gabinete de seguridad sobre los planes de guerra en Gaza, desatada el 7 de octubre de 2023 tras el sangriento ataque de Hamás en Israel. Al comenzar la reunión, cientos de personas se concentraron cerca de la oficina del primer ministro en Jerusalén para pedir un acuerdo para liberar a los rehenes, que ya han soportado 22 meses en cautiverio. Más temprano, familiares de los rehenes zarparon desde el puerto de Ashkelon con la intención de acercarse “lo más posible a sus seres queridos” en la Franja de Gaza.
