El Mundo |EL CONFLICTO EN EUROPA DEL ESTE

La semana próxima se reunirían Trump y Putin

La cumbre de mandatarios para abordar el fin de la guerra en Ucrania podría celebrarse en Emiratos Árabes. Fuerte expectiva

La semana próxima se reunirían Trump y Putin

Vladimir Putin y Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, en 2019 / Archivo

8 de Agosto de 2025 | 03:42
Edición impresa

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó ayer que se reuniría con su homólogo ruso incluso si Vladimir Putin no sostiene un encuentro con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski.

Cuando se le preguntó a Trump si Putin necesitaría reunirse con Zelenski para asegurar un encuentro con Estados Unidos, respondió: “No, no lo necesita. No”.

Sus comentarios se produjeron horas después de que Putin expresara su esperanza de reunirse con Trump la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. Pero la Casa Blanca sigue trabajando en los detalles sobre cualquier posible encuentro, según declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El anuncio de Putin llegó en la víspera del plazo de la Casa Blanca para que Moscú muestre avances hacia el fin de la guerra en Ucrania o enfrente sanciones económicas adicionales.

Cuando se le preguntó ayer en la Casa Blanca si mantendría su fecha límite de hoy viernes, Trump dijo que todo depende de Putin: “Vamos a ver qué tiene que decir. Dependerá de él. Estoy muy decepcionado”. El presidente también mencionó las muertes que se han registrado en las dos partes en conflicto y agregó: “No me gustan las esperas largas. Creo que es una pena”.

Hablando sobre la posible participación de Zelenski en el encuentro, Putin indicó que ha mencionado varias veces que no estaba en contra, añadiendo: “Es una posibilidad, pero se necesitan crear ciertas condiciones” para que suceda. El Kremlin ha dicho anteriormente que Putin y Zelenski deberían reunirse sólo cuando esté cerca un acuerdo negociado por sus delegaciones.

Ucrania teme quedar marginada por las negociaciones directas entre Washington y Moscú, y Zelenski expresó que tuvo conversaciones telefónicas con varios mandatarios europeos ayer en medio de una intensa actividad diplomática. Los países europeos han prometido apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario para derrotar la invasión de Rusia.

El asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, había dicho anteriormente que una cumbre podría celebrarse la próxima semana en un lugar que ya se ha decidido “en principio”.

Ushakov descartó la posibilidad de que Zelenski participe en la cumbre, algo que la Casa Blanca había dicho que Trump estaba dispuesto a considerar. Putin ha rechazado las ofertas previas de Zelenski para celebrar una reunión y lograr avances.

“Proponemos, en primer lugar, centrarnos en preparar una reunión bilateral con Trump, y consideramos que es muy importante que esta reunión sea exitosa y productiva”, declaró Ushakov, añadiendo que la propuesta del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, de incluir al presidente ucraniano “no se discutió específicamente”.

GRAN EXPECTATIVA

Putin hizo el anuncio en el Kremlin después de su reunión con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Al preguntarle sobre quién inició la reunión, Putin dijo que eso no importaba y que “ambas partes expresaron interés”.

Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano de Rusia que se reunió con Witkoff el miércoles, sostuvo que una reunión Trump-Putin le permitiría a Moscú “transmitir claramente su posición”, y esperaba que una cumbre incluyera discusiones sobre temas económicos de beneficio mutuo, incluidas inversiones conjuntas en áreas como minerales de tierras raras.

Este sería el primer encuentro entre los dos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca este año. Además, supondría un hito significativo en la guerra, aunque no hay garantías de que la cumbre pueda conducir al final de los combates, ya que Rusia y Ucrania siguen estando muy alejadas en sus exigencias.

Meses de esfuerzos encabezados por Washington no han logrado avances para frenar la invasión de Rusia a su vecino. La guerra ha cobrado la vida de decenas de miles de soldados de ambos bandos, así como de más de 12.000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas.

Las autoridades occidentales han acusado repetidamente a Putin de intentar ganar tiempo en las negociaciones de paz para permitir que las fuerzas rusas capturen más territorio ucraniano. Putin no ha ofrecido concesiones en el pasado y sólo aceptará un acuerdo en sus propios términos.

Al inicio de su segundo mandato, Trump fue conciliador hacia Putin, por quien ha mostrado admiración desde hace tiempo, e incluso repitió algunos de sus puntos de vista sobre la guerra. Pero recientemente ha expresado una creciente exasperación con Putin, criticándolo por su postura inflexible sobre los esfuerzos de paz y ha amenazado a Moscú con nuevas sanciones.

Zelenski dijo que los países europeos también deben participar en la búsqueda de una solución a la guerra en su propio continente. “Ucrania no tiene miedo de las reuniones y espera el mismo enfoque audaz por parte de Rusia. Es hora de poner fin a la guerra”, añadió.

Un alto el fuego y garantías de seguridad a largo plazo son la prioridad en una posible negociación con Rusia, apuntó en las redes sociales. Según el mandatario, es fundamental abordar cuestiones cruciales como conseguir una tregua, decidir el formato para una cumbre y ofrecer garantías para la futura protección de Ucrania ante otra posible invasión, una consideración en la que deben participar Estados Unidos y Europa.

Además, recordó que los ataques rusos contra la población civil ucraniana no han disminuido a pesar de que Trump instó públicamente a Putin a hacerlo.

 

