Deportes

Tigre recibe al Globo; Newell’s-C. Córdoba y Lanús, ante Talleres

8 de Agosto de 2025 | 04:20
En la continuidad de la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional (LPF), Tigre y Huracán se enfrentan esta tarde en Victoria.

El Matador está último en los puestos de playoffs, mientras que el Globo podría ingresar entre los primeros ocho. El partido se jugará en el estadio José Dellagiovanna, desde las 19 y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Tigre viene de eliminar a San Lorenzo por 1 a 0 en la Copa Argentina, dónde enfrentará en cuartos de final a Independiente Rivadavia. Mientras tanto, en el torneo local, los dirigidos por Dabove suman cuatro puntos, producto de una derrota ante Vélez, un empate frente a Unión y una victoria contra Argentinos Juniors.

Por el otro lado, el Globo necesita recuperar el rendimiento que tuvo a inicios de la temporada, tanto en el Apertura como en la Copa Sudamericana.

Los subcampeones del primer torneo arrancaron con el pie izquierdo al caer ante Belgrano por goleada y frente a Estudiantes por la mínima. No obstante, luego de treinta años Huracán venció a Boca en el Ducó, pero cayeron por 2-0 ante Lanús y quedaron eliminados de la Copa Argentina.

en el coloso marcelo bielsa

En Rosario, Newell’s y Central Córdoba se verán las caras por la cuarta fecha de la Zona A. El partido se pondrá en marcha a las 21, en el Estadio Marcelo Bielsa.

La Lepra no ha comenzado de la mejor manera el certamen, si bien debutó con una victoria ante Independiente Rivadavia, luego cayó en su casa frente a Banfield e igualó sin goles con Aldosivi.

De esta manera, los dirigidos por Cristian Fabbiani están aún más lejos de su objetivo: clasificar a alguna copa internacional. Newell’s se encuentra a ocho unidades del último puesto clasificatorio para la Copa Sudamericana. Su otra opción es ser campeón del Clausura.

Por otro lado, Central Córdoba está en una mejor situación que su adversario de esta fecha: está dentro de puestos de playoffs y va a disputar los octavos de final de la Sudamericana ante Lanús. No obstante, los santiagueños están lejos en la tabla anual de los puestos de copas, misma distancia que la Lepra pero con mejor diferencia de goles. Los dirigidos por De Felippe están invictos en el semestre con dos empates y una victoria ante Defensa y Justicia, mientras que en los playoffs de Sudamericana vencieron a Cerro Largo por 3-0 y buscarán seguir haciendo historia ante el Granate en octavos de final.

Finalmente, en el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús buscará sumar una nueva victoria en este Clausura, cuando a partir de las 21:15 enfrente a Talleres. Nicolás Lamolina será el árbitro principal y el partido será televisado por TNT Sports.

 

