VIDEO. El Loco Díaz, ex Estudiantes, se fue expulsado ante Gimnasia: los gestos a los hinchas

Gimnasia empata 0 a 0 ante Atlético Tucumán, que juega con diez tras la roja al Loco Díaz
A los 27 minutos se fue expulsado el Loco Leandro Díaz porque Dóvalo calificó como agresión un roce con Suso. Le mostró la tarjeta roja y el ex-Estudiantes inmediatamente se sacó la banda de capitán y protestó sin mucha convicción.
Al salir del campo de juego, el Loco Díaz reaccionó con gestos e insultos a los cánticos que recibía desde los cuatro costados del Juan Carmelo Zerillo.
¡EL LOCO DÍAZ SE FUE EXPULSADO EN EL BOSQUE! El delantero de Atlético Tucumán, ex Estudiantes, golpeó a Suso y se fue expulsado en el partido ante Gimnasia y se fue con un cruce con los hinchas.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2025
📺 #ESPN pic.twitter.com/WQ8zZ01kn7
