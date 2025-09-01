VIDEO. El Loco Díaz, ex Estudiantes, se fue expulsado ante Gimnasia: los gestos a los hinchas

A los 27 minutos se fue expulsado el Loco Leandro Díaz porque Dóvalo calificó como agresión un roce con Suso. Le mostró la tarjeta roja y el ex-Estudiantes inmediatamente se sacó la banda de capitán y protestó sin mucha convicción.

Al salir del campo de juego, el Loco Díaz reaccionó con gestos e insultos a los cánticos que recibía desde los cuatro costados del Juan Carmelo Zerillo.