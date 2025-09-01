Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |EL DESAFÍO DE COMER BIEN EN TIEMPOS DE SOBREINFORMACIÓN

Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos

Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos

Alimentos procesados como pescados en lata, yogures o quesos pueden ser parte una buena alimentación

1 de Septiembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

¿Qué significa realmente que un producto sea “sin conservantes”, “100% casero” o “libre de aditivos”? Los envases de muchos alimentos parecen hablar un lenguaje diseñado para seducir al consumidor, pero detrás de esas promesas aparecen dudas cada vez más frecuentes: ¿son más saludables los productos “caseros” que los industrializados?

El tema no es menor. En un escenario en el que crece la conciencia sobre la alimentación y se multiplican las advertencias contra los llamados “ultraprocesados”, un sector de nutricionistas advierte que no todo lo que lleva un proceso industrial es negativo para la salud. El punto, sostienen, está en comprender qué tipo de procesamiento se hace, con qué fin y cuál es el aporte nutricional de cada alimento.

“El problema no es el procesamiento en sí, sino el exceso de nutrientes críticos como azúcares agregados, sodio o grasas saturadas que pueden encontrarse tanto en productos industrializados como en preparaciones caseras”, remarcan desde PROFENI, entidad que reúne a profesionales dedicados al estudio de la nutrición infantil.

“Hoy muchas veces se confunde procesamiento con mala calidad nutricional”, agregan en torno una situación de la que abundan ejemplos: una torta hecha en casa puede tener tanta azúcar o manteca como una galletita industrial. En cambio, un yogur, un queso o una leche pasteurizada son alimentos procesados que aportan proteínas, calcio y otros nutrientes clave.

“No podemos comparar un yogur con una golosina: sus aportes son radicalmente diferentes”, explica María Soledad Cabreriso, especialista en nutrición maternoinfantil

Una de las clasificaciones más difundidas en la actualidad grupa a los ultraprocesados como productos con ingredientes industriales orientados a dar sabor, textura o mayor duración. Sin embargo, algunos investigadores cuestionan este esquema por considerarlo poco preciso.

LE PUEDE INTERESAR

A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”

LE PUEDE INTERESAR

La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio

“No es lo mismo un pan negro que una gaseosa azucarada, aunque ambos puedan encuadrarse como ultraprocesados”, advierte la nutricionista pediátrica Mariana Raspini, para quien la mirada debería correrse del rótulo y enfocarse en la calidad nutricional real de cada alimento.

Otro de los grandes temores -reconocen desde PROFENI- gira en torno a los aditivos: estabilizantes y conservantes suelen generar desconfianza, aunque su uso está estrictamente regulado por agencias de control sanitario como la ANMAT.

“Los aditivos no están para engañar al consumidor, sino para garantizar la seguridad y estabilidad de los productos”. La pasteurización de la leche o la fermentación de los yogures, por ejemplo, son procesos que permiten consumirlos sin riesgos y con un valor nutricional intacto, aclaran desde la entidad.

PRESTAR ATENCIÓN AL CONJUNTO

En este escenario de sobreinformación, una de las propuestas más difundidas en pediatría y nutrición es la llamada alimentación perceptiva y consciente. Se trata de dejar de lado el miedo a los ingredientes aislados y prestar atención al conjunto: qué comemos, cómo lo hacemos y en qué contexto.

“La idea de que lo casero siempre es mejor no se sostiene en todos los casos. Una bebida vegetal preparada en casa sin control microbiológico puede ser riesgosa, mientras que un producto industrial elaborado bajo normas de calidad puede ser seguro y nutritivo”, advierte la doctora Andrea González, jefa del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología Udaondo.

Además, la falta de tiempo que enfrentan muchas familias obliga a repensar las soluciones prácticas. En este sentido, alimentos procesados como legumbres enlatadas, pescados conservados, yogures o quesos pueden convertirse en aliados para una dieta variada y equilibrada.

“Demonizar a los alimentos por su nivel de procesamiento es un error que puede llevarnos a perder opciones valiosas”, sostiene el especialista Alberto Arribas, presidente de la Asociación Civil Supersaludable. A su entender, “la clave es evaluar la frecuencia de consumo, el tamaño de la porción y la calidad nutricional de lo que elegimos”.

Los especialistas coinciden en que los mensajes simplificados que circulan en redes sociales o en campañas de marketing pueden desorientar al consumidor. Una alimentación saludable no se construye sobre prohibiciones tajantes, sino sobre elecciones informadas, variadas y sostenibles.

En tiempos de “infoxicación”, el desafío no es sólo leer etiquetas, sino entender el rol que cada alimento puede cumplir como parte de una alimentación equilibrada e integral.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos

Convivencia compartida: el Papa se va a vivir con compañía

La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0

VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

Marchesín dejó la cancha y preocupa

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Últimas noticias de Información General

A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”

La Plata será sede del XX Congreso de Historia: memoria, identidad y patrimonio

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

A 28 años de la muerte de Lady Di La cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
Espectáculos
Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita
“Amores compartidos”: la comedia de los errores
Martel inició el desembarco argentino en Venecia, en medio de una “tormenta perfecta”
Tinelli no se da por vencido Sigue buscando su lugar y se vuelca al streaming
Sorpresa Amy Adams, del cine de autor a “Star Wars”
La Ciudad
El micro, 3,9% más caro: sube otra vez el precio del boleto
Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro
Incertidumbre por el regreso del tren a 1 y 44
Santa Rosa “light”, pero se aguardan más lluvias
Pedido en Villa Elisa por el final de una obra
Deportes
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Marchesín dejó la cancha y preocupa
VIDEO. Un trámite para River, puntero de su zona
Policiales
Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
Un golpe sin rastros: desvalijan una concesionaria en plena madrugada
Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro
Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero
Entran en una casa a los tiros y golpean a una mujer

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla