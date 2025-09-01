El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
ras el triunfo de Boca en Mar del Plata, a la delegación Xeneize le cancelaron el vuelo de regreso hacia Capital Federal, por lo que la vuelta tuvo que ser por vía terrestre. De esta forma, el cuerpo técnico optó por darle un día más de descanso a los jugadores.
El mal clima en la Ciudad atlántica impidió el regreso previsto del plantel a destino. En este sentido, la niebla no hizo posible que el elenco de La Ribera pegue la vuelta por vía aérea como estaba estipulado, por lo cual, se realizó un cambio de logística, lo que hizo que futbolistas y CT llegue a su lugar de origen entrada la noche.
A su vez, esto modificó los planes para retornar a los entrenamientos, ya que el entrenador había comunicado que el reencuentro en Casa Amarilla sería el mañana, pero finalmente se postergó para el miércoles. En una especie de premio por cumplir el objetivo, el DT no dudó en brindarle un día más a sus dirigidos, teniendo en cuenta que tendrá más jornadas de preparación debido al parate por fecha FIFA.
De tal modo, Boca volverá a jugar recién el domingo 14 de spetiembre a las 17.30 en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central. Al respecto, Russo y compañía podrá contar con dos semanas para llegar de la mejor forma al cruce ante el Canalla.
