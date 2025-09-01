Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |MOLESTIA EN SU PIERNA DERECHA

Marchesín dejó la cancha y preocupa

Marchesín dejó la cancha y preocupa

Agustín Marchesín tuvo que ser reemplazado por Brey / Cap. TV

1 de Septiembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

A pesar de la victoria ante Aldosivi en el Estadio mundialista, y de que Boca estira su racha de triunfos en el Torneo Clausura, el partido no terminó del todo bien para el elenco Xeneize, debido a la salida de Agustín Marchesín en el epílogo del encuentro, lo que pone en alerta al entrenador Miguel Ángel Russo de cara a los compromisos que vienen por delante.

Por su parte, ya con tiempo cumplido en Mar del Plata, el arquero surgido de las divisiones inferiores de Lanús se encontró con la pelota en sus pies y, ante la presión de Facundo De La Vega, optó por eludirlo con un elegante enganche antes de despejar.

Al momento de realizar la acción, la misma le dejó un dolor muy sentido en su pierna derecha. Posteriormente tras la orden del árbitro, el cuerpo médico ingresó al campo de juego para estar al tanto de la molestia del guardamera. Tras la rápida evaluación, los asistentes hicieron seña al banco de suplentes de que no podía continuar.

Por su parte, el arquero se retiró con caminando de forma diferenciada. A su vez en la transmisión televisiva se pudo observar que le dijo “me rompí” a sus compañeros no bien cayó al césped.

Afortunadamente, el Xeneize contaba con una ventana de cambio más y la empleó para que ingresara Leandro Brey en su lugar, sin siquiera hacer un calentamiento previo y colocándose su guante de camino al arco.

De esta forma, las alarmar se encienden en el Mundo azul y oro. Si bien el plantel tendrá dos semanas de preparación de cara a la octava fecha ante Rosario Central, en las próximas horas evaluarán si Marchesín debe ser sometido a estudios médicos, para saber el grado de lesión. Mientras tanto, el cuerpo técnico comandando por Miguel Ángel Russo está a la espera de la determinación.

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

 

