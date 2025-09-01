Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Obras en los barrios, baja de impuestos y descentralización de recursos, las principales propuestas

La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña

Con estrategias distintas y el desafío de convocar a las urnas, los candidatos platenses buscan captar la atención de los electores

La apuesta de cada fuerza local, en la última semana de campaña
1 de Septiembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

lromoli@eldia.com

En el tramo final de las campañas rumbo a las legislativas del domingo, las principales fuerzas políticas de La Plata salen a redoblar esfuerzos para captar la atención del electorado, con estrategias diferentes y un desafío común: convocar a los platenses a los cuartos oscuros, en tiempos en que las encuestas no permiten estimar la concurrencia que se producirá el próximo domingo.

Por primera vez con fecha desdoblada respecto de las nacionales, que se llevarán a cabo en octubre, las legislativas bonaerenses plantean a todas las fuerzas el desafío de salir a mostrar al electorado propuestas locales y regionales, explicando sus diferencias y los motivos de la convocatoria a los comicios.

Hasta ahora, las encuestas que han salido a realizar mediciones de intención de voto entre la población local, no han logrado predecir el nivel de concurrencia a los comicios el próximo domingo.

La incertidumbre, teniendo en cuenta el ausentismo registrado en las provincias donde ya se celebraron elecciones este año, inluida la Ciudad de Buenos Aires, interpela a todas las fuerzas políticas por igual, que se esfuerzan, en este último tramo, no sólo por darse a conocer sino también por incentivar la convocatoria.

Como se sabe, la principal novedad del desdoblamiento es la división de las fechas de los comicios, por los que este domingo se elegirán en la Provincia legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. En tanto, el 26 de octubre se votarán diputados nacionales.

Desde las pymes hablan de una situación crítica

Intensas lluvias siguen castigando al campo

En nuestra ciudad, que también es sección electoral, la Octava, se elegirán seis diputados provinciales, se renovará la mitad del Concejo Deliberante -12 bancas- y la mitad del Consejo Escolar: cinco consejeros.

Hacia allí apuntan los espacios políticos en competencia, los que, si bien se inscribieron 16 en la Junta Electoral, tres son los protagonistas de la puja electoral.

ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA

En este contexto, el oficialismo local de Fuerza Patria sostiene como eje de campaña la ejecución de obras que restauren el estado del espacio público y el funcionamiento de la vida urbana. Esa idea la encarna el líder de la lista de Julio Alak, Sergio Resa. Se trata del secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Púlicos de la Municipalidad, responsable de la ejecución de las principales obras que muestra el gobierno local en su plebiscito: la reforma de las plazas céntricas, obras hidráulicas en los barrios, el ensanchamiento de avenidas clave y el ordenamiento del espacio público.

Encolumnados en Resa, y habiéndose mostrado más de una vez junto al gobernador, Axel Kicillof, la consigna de Fuerza Patria es “seguir con las obras” en el período que viene. Apela el peronismo a enfocarse en los temas municipales y regionales, con la idea de que el metro cuadrado inmediato que circunda a cada platense hace a su calidad de vida directa, y convocar al votante propio pero también al vecino indeciso.

La incertidumbre sobre la participación electoral atraviesa a todas las fuerzas

Por eso, el eje del peronismo pasará por el “amor por la Ciudad” y muestras concretas de gestión en las localidades. Encabezado por Alak y Kicillof, el espacio oficialista salió este fin de semana a presentar la boleta del peronismo y realizar bajo puerta en los barrios.

En La Libertad Avanza (LLA), la estrategia apuesta a la nacionalización de consignas, lo que se plasma en la estética de la campaña, que muestra a los candidatos locales, Juan Pablo Allan y Francisco Adorni, como “los candidatos de (el presidente) Javier Milei y un lema provincial: “Kirchnerismo, nunca más”.

Fuerza Patria y Somos apuntan a temas locales y los libertarios los nacionalizan

Los violetas vienen realizando recorridas por centros comerciales pero, sobre todo, enfatizando su presencia en redes sociales. Su propuesta central es la de “trasladar a la Ciudad el proyecto nacional de Milei”, subrayando la consigna de “bajar impuestos” y “reforzar la seguridad”, como función primordial del Estado.

Hasta ayer, el espacio, no habìa definido si realizará un cierre de campaña a nivel local, aunque sí participará del acto provincial que encabezará el presidente en Moreno, el próximo miércoles. Sin dudas, la alianza Somos Buenos Aires viene viene siendo la de mayor presencia en la vía pública. El espacio de centro que en nuestra ciudad lidera el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, e integran dirigentes de la Coalición Cívica y el socialismo, se propone como una “alternativa” a los extremos del kirchnerismo y los libertarios.

Apelando, fundamentalmente, a desencantados, independientes e indecisos, el esquema que ya tuvo el apoyo público de Elisa Carrió prevé esta semana reuniones con dirigentes nacionales como el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, entre otros. Sin embargo, su estrategia municipaliza las temáticas, siendo la propuesta central la de la descentralización del cobro de impuestos para dotar de mayor autonomía a la Ciudad.

 

Sergio resa, junto alak, explicando obras en el sur de la ciudad/web

el libertario juan pablo allan, durante una recorrida de campaña/web

el radical pablo nicoletti volanteó en los centros comerciales/web

