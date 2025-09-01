Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Editorial

Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región

Frenar el flagelo de las caravanas de motos en las calles de la Región
1 de Septiembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Como nuestra ciudad tarda décadas en erradicar sus flagelos callejeros, entonces esos flagelos vienen desde otros distritos en donde están prohibidos. Se habla, por ejemplo, de la venta ambulante, con vendedores que llegaban en masa, la mayoría de ellos en tren provenientes de distintas ciudades del Conurbano en donde no está permitida y se persigue la venta ilegal en veredas y plazas. Y ahora ocurre lo mismo con motociclistas que se suman a las caravanas de motos que los fines de semana no dejan dormir de noche a miles de vecinos.

Es que ya no sólo hay infractores vernáculos. Ahora estiman que llegan desde Florencio Várela y otros partidos del Conurbano, atraídos presuntamente por la liberalidad existente en las calles y lugares públicos para que centenares de motociclistas, a altas horas de la madrugada, exhiban sus vehículos, salgan de paseos masivos por distintos barrios platenses y conviertan a los lugares por donde pasan en un martirio para vecinos que no pueden conciliar el sueño.

Sea en plaza Malvinas –en donde se inició esta infracción colectiva- en plaza Moreno, en el paseo del Bosque, en la zona del Distribuidor o en los accesos a Ensenada y Berisso desfilan ruidos y, además, en las zonas más “despejadas” de controles, por si algo les faltara, corren picadas.

En el interín, suelen atravesar las plazas por canteros centrales y a su paso, según testimonios de algunos vecinos, no dejan de aparecer destruidos algunos espejos laterales de los vehículos estacionados. Los adolescentes en su mayoría se divierten, dicen, también haciendo “willy” y, entre otras picardías, aceleran los motores de sus poderosas motos que carecen de silenciador.

Mientras, se retomaron los operativos de control en La Plata. Según se informó desde la Comuna, por estas horas se secuestraron unos 14 motos en distintos puntos estratégicos de la Ciudad.

Los procedimientos, que incluyeron recorridas en Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Paseo del Bosque, se enmarcan “en un plan para erradicar caravanas ilegales y reducir ruidos molestos”, un reclamo de siempre de vecinos de las zonas más afectadas por el molesto accionar con estos rodados.

Se agregó desde la Dirección de Tránsito local que los operativos continuarán y que los vehículos incautados quedaron a disposición de las autoridades del sector municipal, que determinarán los pasos a seguir en cada caso.

Las caravanas se han presentado en ocasiones a plena luz del día y en el propio microcentro de La Plata. En la medida en que no infrinjan ninguna ley u ordenanza, no habría nada que decir.

Pero en horas de la madrugada violan las normas que castigan la contaminación sonora. Así, las caravanas debieran ser detenidas en su totalidad e impedir que se conviertan en un suplicio social los fines de semana.

Cabría agregar que todas las infracciones a la convivencia, como estas que transgreden principios de la contaminación sonora, entre muchas otras, no dejan de serlo cuando se traslada el problema de un lugar a otro.

Las autoridades deben impedirla en cualquier sitio y no trepidar en aplicar las sanciones más rigurosas previstas en las leyes y ordenanzas.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

