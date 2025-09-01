Evacuaron en una lancha a 40 pasajeros de un micro

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
En medio de la intensa lluvia y las fuertes ráfagas de viento, el chofer perdió el control de la marcha y se despistó. No hubo heridos
La tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza en varias provincias y las inclemencias climáticas provocaron que un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se despistara en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó. A raíz de ese hecho, quedó varado en una zanja totalmente anegada.
“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de seguridad y rescatistas.
Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin que se registraran heridos ni víctimas fatales.
Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción.
“Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.
El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.
Demás está decir el momento de tensión que vivieron todos los que viajaban en esa unidad, ya que en medio del despiste no sabían dónde iban a terminar y si el ómnibus iba a terminar volcado.
Fuentes de Defensa Civil de Carlos Casares indicaron que el hecho ocurrió a las 5 de la mañana, a la altura del kilómetro 319 de la ruta 5.
Pese a las lluvias intensas, no se registran rutas cortadas ni anegamientos significativos en la zona.
En los pueblos afectados por la alerta meteorológica, se observa acumulación de agua en calles de tierra y caminos rurales, pero sin consecuencias graves.
En naranja por tormentas está el norte de la provincia de Buenos Aires; gran parte de Entre Ríos; y el centro y sur de Santa Fe. También por tormenta, pero en amarillo, se suma el este de Córdoba, y Corrientes.
El alerta amarillo por lluvia está focalizado fundamentalmente en el centro del país.
Habrá lluvias intensas en gran parte de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, parte de San Juan, y zona sur de La Rioja.
Por fuertes vientos, dos provincias con alerta naranja, Salta y Catamarca. Pero, hay varias más en amarillo: Jujuy, La Rija, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y Buenos Aires.
