Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero

En el edificio de los tribunales penales de La Plata, avanza el proceso oral contra Héctor Carrizo, de 65 años, quién está acusado de quemar viva a su mujer en una vivienda de Melchor Romero en 2020.
El debate se desarrolla en el fuero penal de 8 entre 56 y 57, donde ya se hizo la presentación de los lineamientos generales de la acusación (a cargo del fiscal Lucas Domski) y la defensa, bajo la atenta mirada de los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal IV de nuestra ciudad, Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Andrés Vitali.
Carrizo, que es representado por los abogados Juan Ángel Di Nardo, Miguel Ángel Di Nardo y Juan Francisco Di Nardo, llega al juicio detenido y enfrenta cargos por “incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)”, con una expectativa de pena de prisión perpetua.
El caso conmocionó a la Región en 2020: tras una discusión, el acusado sacó a los hijos menores de la vivienda, roció la casa con combustible e incendió el inmueble mientras su esposa permanecía en el interior, según consta en el requerimiento de elevación a debate.
Romina Videla fue trasladada al hospital, donde falleció horas más tarde debido a las graves quemaduras que afectaron el 80 por ciento de su cuerpo.
La mujer asesinada era madre de seis hijos -cuatro de una relación anterior y dos fruto de su vínculo con Carrizo- y había denunciado previamente amenazas de muerte por parte del acusado.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata y el viernes próximo se comenzará con el desarrollo de la prueba.
