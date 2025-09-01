Avanza el debate oral por un femicidio en Melchor Romero

La entrada a las salas de debate en el Fuero Penal de La Plata / Web

En el edificio de los tribunales penales de La Plata, avanza el proceso oral contra Héctor Carrizo, de 65 años, quién está acusado de quemar viva a su mujer en una vivienda de Melchor Romero en 2020.

El debate se desarrolla en el fuero penal de 8 entre 56 y 57, donde ya se hizo la presentación de los lineamientos generales de la acusación (a cargo del fiscal Lucas Domski) y la defensa, bajo la atenta mirada de los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal IV de nuestra ciudad, Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Andrés Vitali.

Carrizo, que es representado por los abogados Juan Ángel Di Nardo, Miguel Ángel Di Nardo y Juan Francisco Di Nardo, llega al juicio detenido y enfrenta cargos por “incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)”, con una expectativa de pena de prisión perpetua.

El caso conmocionó a la Región en 2020: tras una discusión, el acusado sacó a los hijos menores de la vivienda, roció la casa con combustible e incendió el inmueble mientras su esposa permanecía en el interior, según consta en el requerimiento de elevación a debate.

Romina Videla fue trasladada al hospital, donde falleció horas más tarde debido a las graves quemaduras que afectaron el 80 por ciento de su cuerpo.

La mujer asesinada era madre de seis hijos -cuatro de una relación anterior y dos fruto de su vínculo con Carrizo- y había denunciado previamente amenazas de muerte por parte del acusado.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata y el viernes próximo se comenzará con el desarrollo de la prueba.