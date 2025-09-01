Nicoletti cruzó a Santilli: “Que vayan en cana por las coimas”

El primer candidato de Somos en La Plata, Pablo Nicoletti, cuestionó ayer en duros términos al candidato libertario Diego Santilli al afirmar: “No, Santilli. A los que hay que meter en cana es a los que piden coimas y se roban la plata destinada a las personas con discapacidad”.

“Es el típico acto de corrupción de casta que Milei prometió terminar. Son iguales a los kirchneristas”, dijo cuando el mileista se mostró molesto por la difusión del audio atribuido a la secretaria presidencial, Karina Milei.