Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Deportes

Briatore sobre la continuidad de Colapinto en Alpine el próximo año: "El equipo necesita estabilidad"

Briatore sobre la continuidad de Colapinto en Alpine el próximo año: "El equipo necesita estabilidad"

AFP

10 de Septiembre de 2025 | 19:24

Escuchar esta nota

El empresario Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad de que Franco Colapinto continúe como piloto de Alpine en 2026, al remarcar que el equipo “necesita estabilidad” de cara al futuro inmediato.

El piloto argentino, que este año volvió a sentarse en un monoplaza en la Fórmula 1, podría acompañar a Pierre Gasly para la próxima temporada, quien ya firmó su contrato hasta 2028.

Briatore, director del equipo francés, sostuvo en una entrevista con AFP que la continuidad de la actual dupla es una de las alternativas más firmes para la próxima temporada.

“El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, explicó.

El italiano también destacó el cambio reglamentario que llegará en 2026, cuando Alpine pase a utilizar motores Mercedes: “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, afirmó.

La llegada de la nueva unidad de potencia es vista como un punto de inflexión para la escudería, que espera dejar atrás los problemas de rendimiento que afectaron a su monoplaza este año.

“Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo, ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6º a la 17º plaza”, agregó.

Las declaraciones actuales contrastan con la visión crítica que Briatore había manifestado sobre Colapinto semanas atrás. Antes del Gran Premio de Países Bajos, el directivo había puesto en duda la capacidad del argentino de sostenerse en la máxima categoría.

“Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi Antonelli en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”, señaló entonces.

Incluso, el empresario llegó a sugerir que el piloto de Pilar podría haber necesitado más tiempo de preparación antes de llegar a la Fórmula 1. “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”, declaró en esa oportunidad.

Briatore también había remarcado que, pese al esfuerzo del argentino con los ingenieros, el rendimiento mostrado no era el esperado por la dirección del equipo.

