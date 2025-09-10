Briatore sobre la continuidad de Colapinto en Alpine el próximo año: "El equipo necesita estabilidad"

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario: cuál será la respuesta de los gremios
El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario: cuál será la respuesta de los gremios
VIDEO. La Plata: cayó el segundo acusado por el brutal crimen de Fredy Soria, asesinado por motochorros
"Tipazo, mataron a uno nuestro": el video de Milei con Charlie Kirk
VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos
La inflación de agosto fue del 1,9 %: los alimentos que más subieron y los que bajaron de precio
Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo
Más de 700 autopartes y restos de autos: golpe a un desarmadero clandestino de La Plata
La inesperada confesión hot de María Becerra: “¿Por qué te pensas que tengo tan buen sexo?"
¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata
"Estaba parejo", "el pueblo sabrá" y "La Matanza es...": Susana Giménez y la reacción por el resultado electoral
"Apologistas del delirio" y "patéticos": Longobardi fulminó a Majul y al platense Trebucq
Ricardo Darín contó cómo se enteró que será abuelo: el Chino Darín y Úrsula Corbero serán padres por primera vez
Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador
Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
VIDEO. Nicki Nicole, a corazón abierto al hablar por primera vez de Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"
Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
Wanda Nara encendió las pantallas con la respuesta al tatuaje que se tapó Mauro Icardi
Un informe reveló que en el Gran La Plata, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en 2024
CGT Regional La Plata: respaldo contundente al Futuro Colectivo
VIDEO.- Máxima tensión: se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza
VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano
Briatore sobre la continuidad de Colapinto en Alpine el próximo año: "El equipo necesita estabilidad"
La motosierra pasa por los clubes de barrio: cambian condiciones y recortan subsidios de luz y gas
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo
Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo
Bolivia al repechaje del Mundial 2026: cómo se jugará y qué se sabe del regreso de Moreno Martins
Fuerte denuncia de padres: por invasión de ratas suspenden las clases en una escuela especial del centro de La Plata
Un ranking ubica a La Plata entre las ciudades en donde más milanesas se piden por delivery
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El empresario Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad de que Franco Colapinto continúe como piloto de Alpine en 2026, al remarcar que el equipo “necesita estabilidad” de cara al futuro inmediato.
El piloto argentino, que este año volvió a sentarse en un monoplaza en la Fórmula 1, podría acompañar a Pierre Gasly para la próxima temporada, quien ya firmó su contrato hasta 2028.
Briatore, director del equipo francés, sostuvo en una entrevista con AFP que la continuidad de la actual dupla es una de las alternativas más firmes para la próxima temporada.
“El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, explicó.
El italiano también destacó el cambio reglamentario que llegará en 2026, cuando Alpine pase a utilizar motores Mercedes: “En 2026 tendremos una motorización como los demás, no habrá excusas”, afirmó.
La llegada de la nueva unidad de potencia es vista como un punto de inflexión para la escudería, que espera dejar atrás los problemas de rendimiento que afectaron a su monoplaza este año.
LE PUEDE INTERESAR
Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador
“Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo, ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6º a la 17º plaza”, agregó.
Las declaraciones actuales contrastan con la visión crítica que Briatore había manifestado sobre Colapinto semanas atrás. Antes del Gran Premio de Países Bajos, el directivo había puesto en duda la capacidad del argentino de sostenerse en la máxima categoría.
“Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi Antonelli en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”, señaló entonces.
Incluso, el empresario llegó a sugerir que el piloto de Pilar podría haber necesitado más tiempo de preparación antes de llegar a la Fórmula 1. “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1”, declaró en esa oportunidad.
Briatore también había remarcado que, pese al esfuerzo del argentino con los ingenieros, el rendimiento mostrado no era el esperado por la dirección del equipo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí