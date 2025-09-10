Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estados Unidos: tiroteo en escuela secundaria de Denver dejó tres heridos graves

Estados Unidos: tiroteo en escuela secundaria de Denver dejó tres heridos graves
10 de Septiembre de 2025 | 20:00

Escuchar esta nota

Tres personas se encuentran en estado crítico tras un tiroteo ocurrido esta tarde en una escuela secundaria de Evergreen, una pequeña comunidad ubicada a 50 kilómetros al suroeste de Denver, la capital de Colorado. Los lesionados están recibiendo tratamiento por lesiones de bala en el Hospital CommonSpirit St. Anthony, dijo el portavoz del hospital Lindsay Radford, quien añadió que no cree que haya otras víctimas.

En un correo electrónico enviado a padres y tutores, funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson dijeron que el tiroteo ocurrió fuera de la escuela y que el edificio se encontraba bajo resguardo. Cientos de policías y agentes de la ley respondieron al tiroteo en la escuela secundaria, publicó en redes sociales la oficina del alguacil del condado de Jefferson.

La vocera de la oficina del alguacil, Jacki Kelley, citada por The Denver Post, dijo que en este momento se está despejando la escuela y que no podría confirmar si alguno de los heridos es el tirador.

Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, indicó en una declaración que “los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de forma segura y sin miedo en todo nuestro estado y todo el país”. “Rezaremos por las víctimas y toda la comunidad”, dijo Polis.

