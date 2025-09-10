Lo golpean en la cabeza con una piedra para robarle

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
Investigan la oscura trama de un abuso sexual en la Plata cometido en un robo
La madrugada del sábado, a muy pocas cuadras de Plaza Rocha, tuvo lugar un asalto callejero que por muy poco no terminó en tragedia. Un joven caminaba por calle 4 rumbo a 60 cuando una pareja lo detuvo para pedirle fuego para encender un cigarrillo.
Si bien el pedido fue amable, en cuestión de segundos todo se transformó en confusión y violencia. El golpe de sorpresa dio paso a un forcejeo desesperado en plena vereda. Mientras el hombre intentaba inmovilizarlo, la mujer comenzó a intentar arrancarle la riñonera.
El intento de recuperar lo suyo encendió la furia de los agresores. Primero apareció un hombre, luego otro, y la emboscada quedó consumada. Entre los tres lo tiraron al suelo, y en medio del forcejeo, la mujer levantó una piedra y lo golpeó en la cabeza. Mareado, herido y aturdido, el joven no pudo más que ver cómo se llevaban su celular, auriculares, billetera y tarjetas, mientras huían a toda velocidad hacia calle 59.
