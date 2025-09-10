Lo golpean en la cabeza con una piedra para robarle

La madrugada del sábado, a muy pocas cuadras de Plaza Rocha, tuvo lugar un asalto callejero que por muy poco no terminó en tragedia. Un joven caminaba por calle 4 rumbo a 60 cuando una pareja lo detuvo para pedirle fuego para encender un cigarrillo.

Si bien el pedido fue amable, en cuestión de segundos todo se transformó en confusión y violencia. El golpe de sorpresa dio paso a un forcejeo desesperado en plena vereda. Mientras el hombre intentaba inmovilizarlo, la mujer comenzó a intentar arrancarle la riñonera.

El intento de recuperar lo suyo encendió la furia de los agresores. Primero apareció un hombre, luego otro, y la emboscada quedó consumada. Entre los tres lo tiraron al suelo, y en medio del forcejeo, la mujer levantó una piedra y lo golpeó en la cabeza. Mareado, herido y aturdido, el joven no pudo más que ver cómo se llevaban su celular, auriculares, billetera y tarjetas, mientras huían a toda velocidad hacia calle 59.